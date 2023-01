Szczęśliwe zakończenie poszukiwań zaginionej seniorki Data publikacji 04.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 88-letnia mieszkanka gminy Szadek wyszła z domu po godzinie 17:00 do swojej siostry. Kiedy około godziny 20:00 nie wróciła, zaniepokojona rodzina powiadomiła policję. Rozpoczęły się poszukiwania. Wtedy do komendy zadzwoniła 42-letnia mieszkanka Wielkiej Wsi, która zauważyła zdezorientowaną straszą panią. Seniorka nie wiedziała dokąd idzie i jak się nazywa. 42-latka zaopiekowała się nią i poinformowała policję. Dziękujemy !

3 stycznia 2023 roku po godzinie 17.00, 88-letnia mieszkanka gminy Szadek, wyszła z domu do swojej siostry, mieszkającej ponad pół kilometra dalej. Długo nie wracała i rodzina zaczęła się martwić. Po godzinie 20.00 zaniepokojona wnuczka powiadomiła policję o zaginięciu babci. Dyżurny zduńskowolskiej komendy natychmiast przekazał komunikat patrolom. W rozmowie z rodziną ustalono, gdzie seniorka mogłaby przebywać, do jakich miejsc wraca, gdzie i kogo odwiedza. Rodzina podejrzewała, że 88-latka mogła iść przez las do swojego poprzedniego domu. Policja i rodzina szukali zaginionej. Sprawdzano teren cmentarza, gdzie seniorka mogła odwiedzić grób bliskich zmarłych. O godzinie 21.30, dyżurny zduńskowolskiej komendy odebrał telefon od 42-letniej mieszkanki Wielkiej Wsi. Kobieta poinformowała, że zauważyła, że drogą idzie starsza kobieta. Zaczęła z nią rozmawiać i okazało się, że seniorka nie wiedziała jak się nazywa, dokąd idzie, ani gdzie mieszka. 42-latka zaopiekowała się zagubioną panią i poinformowała o tym Policję. Dzięki reakcji mieszkanki Wielkiej Wsi, poszukiwania zaginionej seniorki zakończyły się szczęśliwie i została otoczona opieką do czasu przyjazdu policjantów. Kobieta została przekazana pod opiekę zatroskanej rodziny. Dziękujemy mieszkance Wielkiej Wsi za empatię i wzorową postawę!

Odrobina wyobraźni może oszczędzić wiele niepotrzebnego cierpienia. Nie bądźmy obojętni wobec starszych osób w naszym otoczeniu. Zadbajmy o ich godną i bezpieczną starość.

- Nakłaniajmy bliskich do noszenia dowodu osobistego, nawet jeśli dopisuje im zdrowie. Nigdy nie wiemy, kiedy zdarzy się wypadek, czy jakakolwiek sytuacja medyczna, która zakończy się w szpitalu. Trudno znaleźć rodzinę kogoś, kto trafia do szpitala jako osoba o nieustalonej tożsamości.

- Na wewnętrznej stronie ubrania naszego bliskiego można wszyć „metki” z imieniem, nazwiskiem i adresem oraz numerem telefonu, pod który należy dzwonić, jeśli dana osoba nie będzie wiedziała, jak trafić do domu. Na takich „metkach” wszytych do ubrania lub na osobnej kartce noszonej w kieszeni warto zapisać, na co choruje nasz bliski i jakie leki przyjmuje. Metki można zastąpić opaskami lokalizowanymi na nadgarstkach.

- Jeśli osoba starsza, mająca kłopoty z pamięcią, samodzielnie porusza się po mieście lub podróżuje, koniecznie musi mieć ze sobą telefon komórkowy, w którym zapisane są numery do rodziny.

- Warto znać odzież naszego bliskiego, aby w przypadku zaginięcia móc opisać jego ubiór lub wydedukować go na podstawie brakujących części garderoby.

- Warto mieć aktualne zdjęcia bliskiego, by w razie potrzeby przekazać je Policji.

- Warto znać ulubione miejsca seniora, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że tam właśnie się uda.

- Warto wyposażyć seniora w zegarek z wbudowanym modułem GPS, dzięki któremu jego odnalezienie będzie zdecydowanie szybsze.