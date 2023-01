Seryjny włamywacz recydywista aresztowany. Ma na koncie co najmniej 40 czynów Data publikacji 04.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który podejrzany jest o przestępstwa przeciwko mieniu, groźby karalne i uszkodzenie ciała. Czynów, z których uczynił sobie stałe źródło dochodów dopuścił się w ubiegłym roku w Jeleniej Górze w warunkach, tzw. recydywy. Jego łupem padło mienie o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Teraz za popełnione przestępstwa grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji i Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze ustalili, a następnie zatrzymali 28-letniego mężczyznę, bez stałego miejsca zamieszkania, podejrzanego o serię przestępstw przeciwko mieniu oraz groźby karalne i uszkodzenie ciała.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna dopuścił się w ubiegłym roku w Jeleniej Górze serii przestępstw przeciwko mieniu. Ma on na koncie między innymi kradzieże z włamaniem do pomieszczeń gospodarczych, kontenera budowlanego, do samochodów i do byłego zakładu pogrzebowego. Ponadto kradł w dyskontach spożywczych i drogeriach. Jego łupem padły rowery, narzędzia, elektronarzędzia, kable, kosmetyki oraz inne rzeczy przedstawiające dla niego jakąś wartość. Łączne straty pokrzywdzonych wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mężczyzna pobił również swoją partnerkę, której groził pozbawieniem życia. Okazało się, że tych czynów jeleniogórzanin dopuścił się w warunkach, tzw. recydywy i uczynił sobie z nich stałe źródło dochodu.

Funkcjonariusze zatrzymali podejrzewanego o popełnienie tych przestępstw na podstawie analizy zebranych informacji oraz nagrań z kamer monitoringu. Policjanci w trakcie czynności odzyskali część skradzionego mienia. Obecnie wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy oraz prowadzą czynności, których celem jest odzyskanie reszty skradzionych rzeczy.

28-latek teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Wczoraj, 3 stycznia br. , Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek prokuratora zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.