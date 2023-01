Policjant pszczelarz z Ełku wyróżniony odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Ełcki policjant - st. sierż. Piotr Szyszko - otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To wyróżnienie nadaje Minister Zdrowia honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Policjant przekazał już około 26 litrów tego niezastąpionego płynu.

Jak sam przyznaje, wszelkie odznaczenia są miłe, ale nie robi tego dla własnych korzyści czy przywilejów. St. sierż. Piotr Szyszko doskonale wie, jak ważna krew. Oprócz służby w Policji, pracuje też jako ratownik medyczny.

„Oddaję krew, bo wiem, że są sytuacje, że jest ona decydująca dla ludzkiego zdrowia i życia. Dla mnie to niewielki wysiłek, a dla kogoś potrzebującego, np. rannego w wypadku, może to być niezbędne. Jedynym sposobem na zapotrzebowanie krwi jest oddanie jej przez drugiego człowieka. Im więcej takich osób, tym lepiej – to naprawdę ważne. Sam pierwszy raz oddałem krew zaraz po ukończeniu 18 lat i niezmiennie zachęcam do tego innych”