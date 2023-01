„…Nawet z narażeniem życia…” 49. Nowo przyjetych policjantów zadba o bezpieczeństwo w Lubuskiem Data publikacji 04.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 49. funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem niezwykłej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego w Pile, będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom województwa lubuskiego, ale wszystkim tym, którzy będą potrzebować ich pomocy.

Duma, honor oraz poczucie ogromnej odpowiedzialności – takie emocje towarzyszyły 49. nowo przyjętym policjantom, którzy w środę (4 stycznia) powtarzając słowa roty, złożyli uroczyste ślubowanie. Już niebawem adepci trafią na kurs podstawowy do szkoły Policji w Pile, gdzie poznają tajniki służby. Następnie czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w swojej macierzystej komendzie. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do zapewniania bezpieczeństwa, narażając przy tym niejednokrotnie swoje życie, będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, a także podawać pomocną dłoń osobom potrzebującym.

Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Nowo przyjęci do Lubuskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni spośród wielu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przeszli przez następujące jego etapy:

test wiedzy;

ocenę sprawności fizycznej;

test psychologiczny;

rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską.

Ślubujący dziś policjanci zasilą szeregi następujących jednostek organizacyjnych Policji: Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Świebodzinie, Żaganiu oraz w Żarach.

Komendant Wojewódzki nadinspektor Jarosław Pasterski przywitał nowych adeptów policyjnego rzemiosła słowami: „Rok 2022 był dla nas wszystkich rokiem pełnym wyzwań. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej, wojna w Ukrainie, echa pandemii koronawirusa oraz towarzyszące im niepokoje społeczne sprawiły, że musieliśmy – w sposób szczególny – skupić się na zagadnieniach szeroko pojętego bezpieczeństwa, trosce o drugiego człowieka oraz odpowiedzialnej realizacji zadań. Przed nami nowe perspektywy, cele i obowiązki. Cieszę się, że w ten nowy rok wejdą z nami funkcjonariusze, którzy już za chwilę złożą ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Napawa dumą, że 49. adeptów policyjnej służby – wygłaszając słowa Roty – przypieczętuje podjęcie życiowego wyboru oraz szczególnego zobowiązania służby Ojczyźnie. Od dziś będziecie służyć narodowi, chronić porządek prawny Rzeczypospolitej, strzec bezpieczeństwa oraz przestrzegać prawa, dyscypliny i zasad etyki zawodowej. Wykonujcie swoje obowiązki tak, aby nie zawieść pokładanych w Was nadziei, by zasłużyć na szacunek społeczeństwa i przełożonych. Jestem przekonany, że kierując się uczciwością, odwagą i ofiarnością będziecie wzmacniać, rozwijać i aktywnie współtworzyć lubuską Policję. Dziś z wielką radością przyjmujemy Was do naszej społeczności. Życzę Wam, abyście – czerpiąc z naszej historii, tradycji, a przede wszystkim doświadczeń i zawodowych dokonań starszych kolegów – odnosili wiele sukcesów w służbie oraz poza nią. Na ten nowy rok, przyjmijcie życzenia wytrwałości, spełnienia zawodowych ambicji i planów, a w niedalekiej przyszłości zasłużonych awansów. Dziękuję!”.

Ważne słowa do funkcjonariuszy wypowiedział także Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak: „Młodzi policjantki i policjanci -truizmem dzisiaj jest mówić, że słowo bezpieczeństwo to te, które przebija się codziennie i jest tym poczuciem, które jest najbardziej potrzebne i wyczekiwane przez zwykłych ludzi. Jeszcze nie tak dawno wydawało się nam, że wojna to zamierzchła przeszłość i coś, co nie może dotyczyć człowieka dwudziestego pierwszego wieku, który żyje w cywilizowanym świecie. Codziennie z niedowierzaniem oglądamy obrazy mordowanych dzieci i bombardowanie szkół i szpitali u naszych sąsiadów. Dla polskiego rządu w tej sytuacji nie ma ważniejszego zadania, niż bezpieczeństwo naszych rodaków, bezpieczeństwo Polaków. Stąd takie ogromne zaangażowanie, aby nasza armia była silna i była w stanie odstraszyć potencjalnych agresorów. Ale też niezmiernie ważnym elementem tego poczucia bezpieczeństwa jest Polska Policja. Dzisiaj z radością jako Wojewoda, przedstawiciel rządu w naszym województwie przyjmuje ten akt ślubowania jako niezmiernie ważne wydarzenie. Pan Komendant powiedział, że jest to wydarzenie ważne dla wszystkich Lubuszan i tak jest. Dzisiaj kolejnych 49 młodych policjantów wstępuje do służby i chce wzmacniać poczucie bezpieczeństwa tak bardzo oczekiwanego. Bardzo się cieszę i bardzo Wam dziękuję za tą decyzję, decyzję nie łatwą a nawet trudną, ale mam nadzieję podjętą odpowiedzialnie. Chcę Wam życzyć, aby ten najbliższy czas na tym ważnym szkoleniu, gdzie będziecie musieli przyjąć ogromną wiedzę oraz doświadczenie, był czasem efektywnie wykorzystanym.”

Jak zawsze, wszystkim uczestnikom uroczystości, duchowego wsparcia udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki.

Cieszymy się, że chętnych do pracy w Policji ciągle przybywa i z każdym nowym przyjęciem jest ich więcej. W roku 2022 do służby w Lubuskiej Policji przyjęto 193 osoby. Jest to kolejny dobry rok pod względem osób chcących założyć niebieski mundur. Jednak nasze starania nie ustają i nadal, każdy kto marzy, aby stać się częścią policyjnej rodziny jest u nas mile widziany. Wszystkie potrzebne informacje odnośnie przyjęcia w szeregi Policji można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Praca – Służba w Policji”.

Młodzi adepci, to jest 16 funkcjonariuszek i 33 funkcjonariuszy niebawem wyjedzie na kilku miesięczne szkolenie. Życzymy wytrwałości w przyswajaniu wiedzy i poznawaniu policyjnych taktyk i technik potrzebnych do wykonywania tego wyjątkowego zawodu. Liczymy, że wszyscy kandydaci wrócą do swoich jednostek bez kontuzji, zmotywowani do pełnienia służby na rzecz bezpieczeństwa swojego regionu, a co za tym idzie całego kraju.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

video: komisarz Maciej Kimet

foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek