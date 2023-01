Policjanci eskortowali rodzinę z dzieckiem, które potrzebowało pilnie hospitalizacji

Złotoryjscy policjanci uczestniczyli wczoraj w niecodziennej interwencji. Eskortowali oni bowiem do szpitala w Legnicy auto, którym dziadek i tato, wieźli kilkuletnie dziecko potrzebujące natychmiastowej pomocy lekarskiej. Gdy dojeżdżali do miasta, do pilotażu dołączyli miejscowi funkcjonariusze. Wspólnie pomogli rodzinie szybko oraz bezpiecznie dotrzeć do placówki medycznej i chłopcem zajęli się specjaliści.