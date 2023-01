Wyjątkowe ślubowanie mazowieckich policjantów Data publikacji 04.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Początek 2023 roku stał się wyjątkowy dla mazowieckiej Policji, bo w jej szeregi wstąpiło aż 182 funkcjonariuszy. Po raz pierwszy uroczystość ślubowania odbyła się w hali Radomskiego Centrum Sportu i zgromadziła kilkuset gości. Uroczystość dopełniły odznaczenia państwowe i resortowe oraz wyróżnienia dla mazowieckich stróżów prawa. Dla wszystkich policjanci i pracownicy Policji przygotowali pokazy i stanowiska informacyjne.

W środę, 4 stycznia w hali Radomskiego Centrum Sportu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Szeregi mazowieckiego garnizonu Policji zasiliło 182 funkcjonariuszy, w tym 46 kobiet. Nowi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Słowa roty wypowiadali z tym większą dumą i wzruszeniem, bo w obecności licznie zgromadzonych rodzin i przyjaciół. Ceremonii po raz pierwszy mogli przyglądać się studenci oraz uczniowie klas mundurowych, którzy przybyli ze swoimi nauczycielami. Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi.

W uroczystości wzięli udział: Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, insp. Jakub Gorczyński I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu: insp. Piotr Janik i insp. Dariusz Król, Przewodniczący Związku Zawodowego NSZZP mł. insp. Dariusz Brzezicki, dr Elżbieta Kielska Rektor Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, prof. dr hab. Sławomir Bukowski Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ks. Jarosław Rożek kapelan mazowieckiej komendy, kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu Policji, studenci radomskich uczelni wyższych, uczniowie klas mundurowych oraz licznie przybyli najbliżsi ślubujących policjantów. Dowódcą uroczystości był kom. Szymon Duraziński z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu.

Słowa powitania do nowo przyjętych funkcjonariuszy skierował Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec: „ Służenie w Polskiej Policji to zaszczyt i honor, życzę Państwu, żebyście też tego doświadczyli. Dziękuję rodzicom za wychowanie w duchu patriotyzmu, odpowiedzialności oraz chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Życzę Wam, żebyście ukończyli kurs podstawowy z dobrymi wynikami i wrócili do swoich jednostek macierzystych, by stać się ważnym elementem w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego całego Mazowsza. Do moich kolegów i koleżanek, odznaczonych medalami oraz odznaczeniami resortowymi to jest dla mnie ogromny zaszczyt z wami współpracować. Te medale są wyróżnieniem dla was za ambitną pracę”. Ponadto komendant zwrócił się do uczniów klas mundurowych, zachęcając do rozważenia możliwości wstąpienia w szeregi Policji oraz złożył wszystkim obecnym noworoczne życzenia.

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz zwrócił się do nowych policjantów słowami: „Gratuluje państwu decyzji związania swojego życia zawodowego z mundurem policjanta, ze służbą dla ojczyzny, dla drugiego człowieka, ze służbą na rzecz bezpieczeństwa w naszym państwie. Możecie być państwo dumni, że od dziś nosicie mundur polskiego policjanta (…). Przed państwem kurs podstawowy, to będzie wielkie wyzwanie. Życzę, żebyście państwo wytrwali w służbie”. Podziękował rodzinom i bliskim za to, że wspierają nowych funkcjonariuszy, złożył życzenia noworoczne oraz pogratulował również wyróżnionym policjantom.

Ks. Jarosław Rożek kapelan mazowieckiej komendy powiedział do ślubujących policjantów: „Życzę wam odwagi, być dzisiaj policjantem to nie tylko zewnętrznie trzeba być silnym, ale także wewnętrznie (...). Dobry policjant to dobry człowiek, a dobry człowiek jest silny duchem".

Dzisiejsza uroczystość była wydarzeniem szczególnym, nie tylko ze względu na przyjęcie nowych policjantów, którzy wygłosili słowa roty ślubowania i rozpoczęli służbę w mazowieckiej Policji, ale także ze względu na wręczone wyjątkowe wyróżnienia – nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medale za Długoletnią Służbę” oraz przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony Policjant”. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec udekorowali 7 osób „Medalem za Długoletnią Służbę”. Złotą odznaką wyróżniono 2 funkcjonariuszy, srebrną otrzymało 4 policjantów, natomiast brązową odznakę nadano jednej osobie. Decyzją Ministra MSWiA nadano także 2 srebrne „Odznaki Zasłużony Policjant” oraz 4 brązowe. Ponadto wręczono listy gratulacyjne Komendanta Głównego Policji dwóm laureatom 15 edycji konkursu „Policjant który mi pomógł”. Wręczone zostały także podziękowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu Andrzeja Jasionowskiego dla sierż. szt. Marcina Celiego z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu, który profesjonalnie i z zaangażowaniem, podczas tegorocznych wakacji pełnił służbę w Chorwacji, w rejonie Splitu, gdzie m.in. uratował życie nastolatkowi, o czym pisaliśmy tutaj

Funkcjonariusze mazowieckiej komendy przygotowali stoiska informacyjne. Osoby rozważające służbę w Policji miały możliwość bezpośredniego uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących zasad rekrutacji i jej poszczególnych etapów, których udzielali pracownicy Wydziału Kadr i Szkolenia. Na stoisku przygotowanym przez Wydział Prewencji można było zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zrobić pamiątkowe zdjęcie z maskotką Komisarzem Zebrą, zobaczyć służbowe psy. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przypominali o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. O swojej pracy, wyposażeniu i sprzęcie, którego używają, opowiadali policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu, Oddziałów Prewencji Policji w Radomiu oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu.

Nowo przyjęci do mazowieckiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni spośród wielu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przeszli przez następujące jego etapy: test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Ślubujący dziś policjanci zasilą szeregi następujących jednostek organizacyjnych Policji: KPP Ciechanów – 8, KPP Garwolin – 4, KPP Gostynin – 1, KPP Grójec- 7, KPP Kozienice – 1, KPP Łosice -2, KPP Maków Maz. - 2, KPP Mława – 3, KMP Ostrołęka – 5, KPP Ostrów Maz. - 6, KMP Płock – 5, KPP Płońsk – 5, KPP Przasnysz – 5, KPP Pułtusk – 5, KMP Radom – 20, KMP Siedlce – 5, KPP Sierpc – 3, KPP Sochaczew – 2, KPP Sokołów Podl. - 2, KPP Szydłowiec – 4, KPP Węgrów - 5, KPP Wyszków – 4, KPP Zwoleń – 3, KPP Żuromin – 2, KPP Żyrardów – 1, OPP Radom – 30, OPP Siedlce – 7, OPP Płock – 24, OPP Płock z miejscem pełnienia służby w Ostrołęce – 6.

W 2023 roku planowane są kolejne przyjęcia w szeregi Policji, w niżej wymienionych terminach:

27 lutego

5 maja

3 lipca

23 sierpnia

27 października

28 grudnia.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

W całym garnizonie mazowieckim służy 5705 policjantów.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu