Policjanci zabezpieczyli 27 automatów do gier hazardowych Data publikacji 05.01.2023 Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach, w powiecie oświęcimskim, zabezpieczyli 27 nieczynnych automatów do gier hazardowych. Znajdowały się one na terenie jednej z posesji w gminie Brzeszcze. Do sprawy zatrzymano 41-letniego obywatela Ukrainy, który odpowie również za posiadanie marihuany.

W Nowy Rok (1.01.2023) tuż po godzinie 9.00, policjanci przeszukali jedną z posesji w gminie Brzeszcze, w związku z podejrzeniem, że mieszkający tam 41-letni obywatel Ukrainy posiada środki odurzające. W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych funkcjonariusze znaleźli dwa woreczki foliowe z suszem roślinnym, natomiast w pomieszczeniach gospodarczych natrafili na 27 nieczynnych automatów do gier hazardowych starego typu. Urządzenia zostały zabezpieczone do dyspozycji Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego.

Właścicielowi sprzętu grozi grzywna w wysokości 100 tysięcy złotych od każdej zabezpieczonej maszyny oraz kara do trzech lat pozbawienia wolności. Za posiadanie środków odurzających grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Policjanci i celnicy w dalszym ciągu zajmują się zwalczaniem tej niezwykle szkodliwej społecznie przestępczości. Wsparciem w tej walce może służyć również Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pośrednictwem której każda osoba znająca lokalizację punktu z grami hazardowymi ma możliwość anonimowego zaznaczenia go na internetowej mapie. Informacja ta niezwłocznie trafia do najbliższej jednostki Policji. Podajemy link do strony Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: https://mapy.geoportal.gov.pl/