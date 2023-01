Posiadanie, handel i przemyt narkotyków – 61 zarzutów dla 6 podejrzanych Data publikacji 05.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki działaniom kryminalnych z Sulęcina, w dwóch sprawach dotyczących handlu narkotykami na terenie gminy Słońsk, zabezpieczono kilogram narkotyków, 6 podejrzanym przedstawiono łącznie 61 zarzutów z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę o wartości ponad 170 tysięcy złotych. Mężczyźni w wieku od 20 do 37 lat, stając przed wymiarem sprawiedliwości muszą liczyć się z surowymi wyrokami, z czego najwyższy to nawet 15 lat bezwzględnego więzienia.

Sulęcińska Policja i prokuratura skierowały akt oskarżenia do sądu w sprawie narkotykowej, nad którą mundurowi pracowali przez ostatnie miesiące. W toku podjętych czynności służbowych, kryminalni ustalili, że na terenie gminy Słońsk dochodzi do handlu substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi. Zatrzymania miały miejsce w 2022 roku. Mundurowi „zaskakiwali” podejrzanych głównie niezapowiedzianymi wizytami w miejscach zamieszkania, ale również podczas podróży samochodem. Amfetaminę i marihuanę ujawniali w dość nietypowych miejscach, począwszy od zamrażarki, na zawiniątkach imitujących słodycze kończąc. W toku prowadzonego śledztwa łącznie ujawniono blisko 900 gramów narkotyków. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę o wartości niemal 170 tysięcy złotych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 56 zarzutów dla 5 mężczyzn w wieku od 20 do 37 lat. Dotyczyły one między innymi posiadania narkotyków oraz handlu substancjami zabronionymi. U jednego z podejrzanych policjanci zabezpieczyli broń palną, na którą nie posiadał zezwolenia.

W kolejnej sprawie, prowadzonej także na terenie gminy Słońsk zatrzymano 37 – latka, który w sportowej saszetce posiadał amfetaminę. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania ujawniono ponad 90 gramów amfetaminy oraz marihuanę, a także przyrządy służące do ich przetwarzania. Zebrany materiał procesowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów posiadania, handlu oraz przemytu wewnątrzwspólnotowego znacznych ilości narkotyków, a także posiadania przyrządów służących do ich przetwarzania.

W obu wyżej opisanych sprawach zabezpieczono niemal kilogram narkotyków. Stając przed wymiarem sprawiedliwości, mężczyźni muszą liczyć się z poważanymi konsekwencjami swojej przestępczej działalności. Za posiadanie przyrządów służących do przetwarzania narkotyków grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz handel narkotykami grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, za wewnątrzwspólnotowy przemyt znacznych ilości substancji zabronionych grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, za posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

sierżant sztabowy Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.38 MB)