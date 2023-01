Planujesz zakup opału? Uważaj! Oszuści nadal aktywni Data publikacji 05.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Opał, to towar bardzo popularny podczas okresu grzewczego. Zanim jednak zdecydujemy się na jego kupno, upewnijmy się, że mamy do czynienia z uczciwym sprzedawcą. Zwłaszcza, gdy decydujemy się na zakupy przez Internet. Tam oszuści są nadal aktywni, o czym przekonała się mieszkanka powiatu krośnieńskiego, który straciła ponad dwa tysiące złotych.

W okresie zimowym każdy z nas dokłada wszelkich starań, by zapewnić ciepło w domu. W dobie dzisiejszej technologii nikogo nie dziwi, że w poszukiwaniu opału przeszukujemy oferty internetowe, by zakupić pożądany przez nas towar. Niestety wśród oferentów, są również osoby, które mimo otrzymania wpłaty za złożone zamówienie, nie wywiązują się z umowy. Jedną z osób, które zostały oszukane, jest również mieszkanka powiatu krośnieńskiego. Odwiedzana przez nią strona nie budziła żadnych wątpliwości, dlatego też po złożeniu zamówienia na zakup węgla, wpłaciła żądaną kwotę. Na dostarczenie towaru miała poczekać kilka dni. W trakcie oczekiwania na opał dotarła na jednym z portali na negatywne opinie na temat firmy. Po przeczytaniu ich wysłała email do sprzedawcy, z zapytaniem o złożone zamówienie, jednak nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Jak się okazało na początku roku przestała również działać strona internetowa firmy, z której zakupiła towar. W wyniku działań nieuczciwego sprzedawcy kobieta straciła ponad 2 tysiące złotych.

Opisane zdarzenie pokazuje, że oszustwa podczas sprzedaży nadal mają miejsce. Zmienia się tylko rodzaju oferowanego towaru. Dlatego też, zanim przystąpimy do kupna jakiejkolwiek rzeczy, upewnijmy się, że mamy do czynienia z uczciwym sprzedawcą. Zdajemy sobie sprawę, że czasami trudno nam jest dostrzec nieprawidłowości, bądź nie wiemy, gdzie szukać, dlatego przypominamy kilka zasad, które pozwolą uchronić pieniądze:

zawsze korzystaj ze sprawdzonych portali internetowych,

logując się na konto sklepu internetowego unikaj ogólnodostępnych punktów do internetu,

sprawdź jakie formy zapłaty umożliwia sprzedawca oraz czy jest wskazany adres i numer telefonu, pod który w razie wątpliwości możesz zadzwonić,

sprawdzaj opinie o sprzedawcy i sklepie, w którym masz zamiar kupować,

otrzymując ofertę e-mailem nie korzystaj z linków. Na stronę sklepu wejdź wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniesz w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy,

zamawiając sprzęt zapytaj, czy sprzedawca dołącza oryginalne oprogramowanie na płytach i instrukcję obsługi,

kupując telefon komórkowy zapytaj o ładowarkę i dowód zakupu, telefony kradzione sprzedawane są bez ładowarki i dokumentacji,

staraj się unikać zakupów oraz sprzedaży przedmiotów poza aukcją, wówczas dochodzenie swoich praw jest utrudnione,

unikaj zakupów przedmiotów o rażąco zaniżanej cenie, gdyż mogą one pochodzić z przestępstwa,

zachowaj korespondencję ze sprzedawcą, gdyż będzie ona stanowić dowód w sprawie,

płacąc kartą kredytową upewnij się, że połączenie jest bezpieczne (na dole strony internetowej powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki)

nigdy nie udostępniaj swoich haseł.

Jeśli mimo dochowania ostrożności zostaniesz oszukany zgłoś ten fakt na Policję. Nie zapomnij wtedy zabrać dokumentacji związanej z transakcją: