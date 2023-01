Ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Prezes 2022” Data publikacji 05.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do jednego z gdańskich biurowców wtargnął uzbrojony i zamaskowany mężczyzna. Każdy, do kogo celował z „kałasznikowa”, posłusznie wykonywał jego polecenia. Terrorysta szybko odizolował się z zakładnikami w zamkniętym pomieszczeniu. Czas nieubłaganie płynął i liczyła się każda minuta- Ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Prezes 2022”

Pod koniec minionego roku budynek B Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Trzy Lipy w Gdańsku stał się miejscem policyjnych ćwiczeń. Założeniem projektu opracowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku było stworzenie warunków możliwie zbliżonych do realnych. W ten sposób policjanci mogli przećwiczyć współdziałanie w przypadku wystąpienia szczególnej sytuacji kryzysowej. Sprawne oraz skuteczne działanie poszczególnych pionów Policji w tego tupu sytuacjach daje niemal całkowitą gwarancję zapewnienia bezpieczeństwa.

Na potrzeby ćwiczeń tuż po godz. 9.00 do budynku wszedł zamaskowany, uzbrojony w KBK AKMS napastnik-pozorant, który oddając kilka strzałów, sterroryzował pracowników ochrony, zapewnił sobie dostęp do innych pomieszczeń i „wziął” zakładników. Choć ćwiczenia były jedynie symulacją ataku, to wszyscy uczestnicy podeszli do nich bardzo poważnie. Od razu po odebraniu zgłoszenia policjanci wdrożyli opracowane algorytmy. Na miejsce oficer dyżurny natychmiast skierował policyjne patrole, które potwierdziły zgłoszenie oraz zabezpieczyły teren. Następnie rozmowy z agresorem rozpoczęli policyjni negocjatorzy. W tym czasie obecni na miejscu kontrterroryści z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku intensywnie pracowali nad planem uwolnienia zakładników i zatrzymania sprawcy. Cały budynek był zabezpieczony przez policjantów różnych komórek policyjnych i ewentualna ucieczka sprawcy nie była możliwa. W tym czasie dzięki policyjnym negocjatorom kilku zakładników zostało uwolnionych, a napastnik zaczął tracić kontrolę nad przebiegiem dalszych wydarzeń. Gdy plan uwolnienia zakładników i zatrzymania sprawcy były już w najmniejszych szczegółach dopracowane, policyjni kontrterroryści podjęli decyzję o siłowym wejściu do zajmowanego pomieszczenia. Sprawne działania policjantów szybko doprowadziły do zatrzymania terrorystów i zapewnienia bezpieczeństwa zakładnikom. Chwilę po tym rozpoczęła się akcja ewakuacyjna znajdujących się w budynku osób i kilkuosobowa grupa pracowników została bezpiecznie wyprowadzona.

Choć zdarzenie było tylko ćwiczeniami symulującymi realne wydarzenia, policjanci oraz pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podeszli do nich bardzo poważnie. Po ćwiczeniach wszyscy biorący w nich udział analizowali stopień i prawidłowość ich realizacji. Ćwiczenia były sprawdzeniem gotowości poszczególnych komórek Policji do działania w sytuacji kryzysowej, a także miały na celu usprawnienie procedur współdziałania służb w podobnych okolicznościach.