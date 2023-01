Pomimo upływu czasu nie uniknie odpowiedzialności Data publikacji 05.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 53-letnią kobietę, która odpowie za usiłowanie zabójstwa swojego znajomego. Podejrzanej grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 18 na 19 września 2020 roku w jednym z mieszkań przy ulicy Bema w Łodzi. Na numer alarmowy zadzwoniła kobieta informując, że znalazła zakrwawionego znajomego w jego mieszkaniu. Natychmiast na miejsce wysłani zostali łódzcy policjanci i służby medyczne. Słowa zgłaszającej potwierdziły się - obecny na miejscu lekarz natychmiast zabrał poszkodowanego do szpitala z uwagi na stan zagrażający jego życiu i zdrowiu. W mieszkaniu widoczne były obfite ślady krwi. Zgłaszająca tłumaczyła stróżom prawa, że miała klucze do mieszkania 69-latka ponieważ się przyjaźnią i czasami u niego nocuje.

W dniu zdarzenia policjanci przeprowadzili szereg czynności procesowych. Wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków. Zebrany wówczas materiał dowodowy jednoznacznie nie wskazywał na osobę odpowiedzialną za ten czyn. Mężczyzna po dwóch dniach pobytu w szpitalu zmarł. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w 2021 roku postanowili wrócić do sprawy usiłowania zabójstwa. Policjanci ustalili nowych świadków zdarzenia oraz wytypowali potencjalnego sprawcę. Dzięki wnikliwej i skrupulatnej analizie zebranego materiału dowodowego 3 stycznia 2023 roku zatrzymano w Tarnowskich Górach kompletnie zaskoczoną 53-latkę. Gdy prawda wyszła na jaw, podczas przesłuchania kobieta przyznała się i szczegółowo opisała przebieg zdarzenia.

Podejrzana usłyszała prokuratorski zarzut usiłowania zabójstwa. Ta zbrodnia zagrożona jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź Bałuty sąd zastosował tymczasowy areszt wobec kobiety.