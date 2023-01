Piesi potrąceni przez samochód osobowy. Niebezpieczna sytuacja na "zebrze" Data publikacji 05.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na przejściu dla pieszych na ul. Młodzieżowej w Płońsku doszło do potrącenia dwojga pieszych przez osobowego forda. Kobieta i mężczyzna z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Zderzenia z osobówką nie przeżył ich pies. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i zdjęcie nogi z gazu w okolicach przejść dla pieszych.

W poniedziałek (2 stycznia) około godziny 18:20 na ul. Młodzieżowej w Płońsku doszło do potrącenia dwojga pieszych przez samochód osobowy. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że kierujący fordem 29-letni raciążanin, jechał od strony ronda na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Jaworskiego. Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa pieszym-kobiecie i mężczyźnie przechodzącym wraz z psem po przejściu dla pieszych. 37-latek i 34-latka, mieszkańcy Płońska, z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitali w Ciechanowie i Płońsku. Zwierzę nie przeżyło zderzenia z pojazdem.

Prowadzone jest w tej sprawie postępowanie. Wyjaśniane są dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Ostrożność to jedna z cech, która ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo drogowe. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu. Przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Powinien zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego będącego na tym przejściu albo na nie wchodzącego. Obowiązany jest do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Piesi również, zanim wkroczą na „zebrę” powinni się rozejrzeć i upewnić, czy mają ku temu odpowiednie warunki. Warto zauważyć, że piesi, rowerzyści oraz motorowerzyści należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego, która jest szczególnie narażona na tragiczne skutki podczas zdarzeń drogowych. A konfrontacja z pojazdem, w najlepszym wypadku skończy się dla nich ogólnymi potłuczeniami ciała.

Przypominamy też, że piesi są obowiązani do korzystania z elementów odblaskowych w czasie poruszania się po zmroku poza terenem zabudowanym. Warto jednak korzystać z nich nie tylko poza miastem, ale także w mieście, gdzie pewna część przejść dla pieszych czy też ulic wciąż pozostaje niedostatecznie doświetlona.

kom. Kinga Drężek-Zmysłowska

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 42.64 MB)