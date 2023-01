Stomatolog wyłudzała świadczenia na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia – 55-latka z zarzutami poświadczenia nieprawdy Data publikacji 09.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki skutecznej pracy lubuskich policjantów zwalczających korupcję oraz zaangażowaniu Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze możliwe było ustalenie i przerwanie przestępczego procederu 55-letniej stomatolog. Kobieta rozliczała w ramach refundacji usługi stomatologiczne, mimo że nigdy takich usług nie wykonała. Innym razem rozliczała z Narodowym Funduszem Zdrowia zabiegi, za które pobierała opłatę w ramach prywatnej działalności. Podejrzana usłyszała pierwsze zarzuty związane z poświadczeniem nieprawdy – grozi jej do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Złożone, a co istotne, skuteczne działania operacyjne funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim dały początek sprawie, której miejscem były gabinety stomatologiczne zlokalizowane w powiecie zielonogórskim. To tam właśnie swoich pacjentów przyjmowała 55-letnia lekarz-stomatolog, która od wielu lat prowadziła praktykę dentystyczną. W ujawnieniu tego procederu przyczyniła się czujność i uwaga kilkunastu pacjentów. Otóż oni za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta dopatrzyli się pewnych nieprawidłowości i zgłosili to do Lubuskiego Oddziału NFZ. Następnie zaczęła się dalsza weryfikacja. Policjanci ustalili, że w latach 2017 – 2022 kobieta wielokrotnie miała dopuszczać się przestępczego procederu. W trakcie tych kilku lat przez wspomniane gabinety stomatologiczne przewinęło się ponad dwa tysiące pacjentów wykonywających zabiegi dentystyczne u 55-latki. Funkcjonariusze przez wiele miesięcy zbierali obszerny materiał dowodowy, na podstawie którego ustalono, że kobieta oszukiwała Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, poświadczając nieprawdę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Stomatolog nie wykonywała usług medycznych, a mimo to rozliczała je w ramach refundacji na określone dane osobowe pacjentów. Innym razem z kolei, rozliczała w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zabiegi dentystyczne, które wykonywała w ramach wizyt prywatnych, a przez to pobierając już opłatę bezpośrednio od pacjentów. W połowie grudnia ubiegłego roku lubuscy policjanci zwalczający korupcję, przy intensywnej współpracy z Lubuskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 1 Wydziałem Śledczym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przeprowadzili czynności procesowe ze wspomnianą 55-letnia stomatolog. W ich trakcie zabezpieczono dokumentację medyczną, niezbędną w zebranym do tej pory materiale dowodowym. Kobieta została przesłuchana i przedstawiono jej cztery zarzuty poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ponadto w trakcie czynności zabezpieczono mienie podejrzanej w wysokości 150 tysięcy złotych. Sprawa jest w początkowej fazie i ma charakter rozwojowy. Kolejne zarzuty uzależnione są od treści zeznań ponad 2,7 tysięcy pacjentów, którzy w ostatnich latach korzystali z usług stomatolog.



Ważna informacja!

Pacjenci, których leczyła 55-latka, w 2022 roku otrzymali do wypełnienia od Narodowego Funduszu Zdrowia ankiety dotyczące wykonywanych usług stomatologicznych. Osoby, które tego nie zrobiły, proszone są o wypełnienie ankiet i odesłanie ich na adres Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.





podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.18 MB)