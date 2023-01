95-latka otrzymała pomoc dzięki szybkiej reakcji świadka i zdecydowanym działaniom policjantów Data publikacji 09.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kiedy do mieszkającej samotnie 95-letniej kobiety przyszła listonoszka, usłyszała od seniorki, że ta nie może otworzyć drzwi. Po chwili seniorka zemdlała, pozostając za zamkniętymi drzwiami. Listonoszka niezwłocznie wezwała do kobiety służby ratunkowe. Na miejsce pierwsi przyjechali policjanci, weszli do mieszkania kobiety i udzielili 95-latce pierwszej pomocy.

W czwartek, 05.01.2023 roku, mrągowscy policjanci zostali skierowani przez oficera dyżurnego do jednego z domów na terenie Mrągowa, gdzie według zgłoszenia starsza kobieta miała zemdleć w swoim mieszkaniu. Według relacji zgłaszającej interwencję kobiety, kiedy przyszła do seniorki wręczyć jej listy, starsza kobieta podchodząc do drzwi aby odebrać korespondencję upadła na podłogę i straciła przytomność, zanim zdążyła otworzyć drzwi. Kobieta niezwłocznie poinformowała o sytuacji służby ratunkowe. Policjanci, którzy pierwsi przyjechali na miejsce, zobaczyli przez szybę w drzwiach wejściowych leżącą twarzą do podłogi kobietę. Niestety nie reagowała na wołanie. Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia kobiety, policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. 95-latka leżała nieprzytomna na podłodze. Funkcjonariusze udzielili jej pierwszej pomocy i ocucili kobietę, od razu też przewietrzyli mieszkanie seniorki, ponieważ nie mieli informacji co mogło być przyczyną jej omdlenia. Kobieta poinformowała ich o bólu w okolicy biodra. Do czasu przybycia ratowników medycznych funkcjonariusze cały czas starali się z nią rozmawiać, kontrolując przy tym jej czynności życiowe. Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego policjanci przekazali seniorkę pod ich opiekę. Okazało się, że na skutek upadku doznała urazu nogi. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz zdecydowanym działaniom policjantów seniorka szybko otrzymała pomoc.

Policjanci często jako pierwsi pojawiają się na miejscu różnych zdarzeń, wymagających podjęcia czynności ratujących zdrowie i życie innych osób. Dlatego umiejętność skutecznego udzielenia pierwszej pomocy jest bardzo ważnym elementem policyjnego wyszkolenia, już na jego pierwszym etapie.