Po tym, jak oferował ogrodowe meble odpowie za 335 oszustw Data publikacji 09.01.2023 Inowrocławscy policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją zakończyli właśnie obszerną sprawę. Aktem oskarżenia został objęty 28-letni mieszkaniec Kruszwicy. Oszukiwał przez dwa lata, oferując do sprzedaży ogrodowe meble. Grozi mu kara do 12 lat więzienia, bo z przestępczej działalności uczynił sobie stałe źródło dochodu.

Policjanci prowadzili postępowanie karne od 2021 roku. Przestępczy proceder polegał na tym, że mężczyzna oferował meble ogłaszając się na różnych portalach. Chętni klienci płacili przelewem wymaganą kwotę i towaru nie otrzymywali. Sprzedający bowiem nigdy takiego towaru nie posiadał, a z tak wielu ofert uczynił sobie stałe źródło dochodu.

28-latek „działał" na terenie całego kraju. Dlatego został za nim wydany list gończy. Policjanci z komisariatu w Kruszwicy i inowrocławscy kryminalni w lipcu ubiegłego roku uzyskali informację, że poszukiwany przebywa w jednym z mieszkań na terenie Bydgoszczy. Tam został zatrzymany. Zabezpieczony sprzęt komputerowy i treści w nim zawarte dały odpowiedź na to jak oszust działał.

Mężczyzna, podając się za różne osoby, oferował do sprzedaży przez Internet meble ogrodowe. Założył osiem kont w różnych bankach, na które kupujący przesyłali mu pieniądze. Nigdy nie wysyłał towaru, bo go po prostu nie miał. Sprawca oszukał wiele osób. Zebrany materiał dowodowy przeciwko 28-letniemu kruszwiczaninowi doprowadził wówczas w lipcu do tego, że usłyszał on zarzuty popełnienia 260 przestępstw. Wtedy też decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i cały czas ogląda świat zza krat.

Na tym sprawa się nie skończyła, bo kryminalni nadal pracowali nad nią. W dalszym ciągu spływały materiały z terenu kraju o popełnionych przez podejrzanego oszustwach. Ostatecznie mężczyzna usłyszał 335 zarzutów, a postępowanie właśnie zostało zakończone aktem oskarżenia.

Za oszustwa, z których zatrzymany mężczyzna uczynił sobie stałe źródło dochodu, grozi mu kara do 12 lat więzienia.