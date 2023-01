Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - narzędziem pomocnym osobom bezdomnym Data publikacji 09.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Od wczesnej jesieni do późnej zimy lubuscy policjanci pomagają bezdomnym, którzy ze względu na niskie temperatury znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Funkcjonariusze prowadzą działania prewencyjne i interwencyjne, aby zapobiec ewentualnym tragediom z udziałem osób najbardziej potrzebujących. Ty także możesz pomóc - skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa!

Policjanci przypominają, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w swoim katalogu potencjalnych zagrożeń ma kategorię: „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, dzięki czemu można wskazywać miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Zachęcamy do korzystania z tej jakże pomocnej społeczeństwu aplikacji. Pamiętajmy jednak, że w przypadku pilnej interwencji należy dzwonić na numer alarmowy 112 lub stacjonarny do dyżurnego właściwej jednostki policji. Lubuscy policjanci codziennie podczas służby kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych. Patrole mają na celu skuteczniejsze dotarcie do potrzebujących, którzy w okresie zimowym mogą skorzystać z różnych form pomocy, między innymi noclegowni, ogrzewalni, a także ciepłego posiłku czy odzieży. Okres zimowy, gdy temperatury spadają poniżej zera, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo. To właśnie one są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Nie bądźmy obojętni na ich trudną sytuację. Pomóc może każdy. Wystarczy zwrócić uwagę na osoby bezdomne przebywające na terenach ogrodów działkowych czy siedzące na ławkach i powiadomić o tym służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli podczas służby patrolują ulice miasta, zwracając szczególną uwagę na parki, skwery oraz ogródki działkowe w obawie czy nie znajduje się tam potrzebująca osoba. Funkcjonariusze wskazują osobom bezdomnym noclegownie czy inne miejsca, gdzie można się ogrzać i otrzymać posiłek. Wszystkich mieszkańców prosimy o czujność i zainteresowanie osobami, które z uwagi na swój wiek, stan zdrowia, bezdomność lub nietrzeźwość mogą być narażone na działanie niskich temperatur. Ta pomoc nic nie kosztuje, a może ocalić czyjeś życie.

Ważne jest, aby każdy z nas w tym trudnym okresie był wrażliwy na osoby, które mogą stać się ofiarami mrozów. Wszelkie informacje i zgłoszenia należy kierować pod numer alarmowy 112 oraz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.



młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.13 MB)