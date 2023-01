Utrata prawa jazdy, mandat, punkty – to konsekwencje zbyt szybkiej jazdy

Policjanci z Zespołu Ruchu Drogowego z buskiej komendy zatrzymali w piątek prawo jazdy kierującemu, który w obszarze zabudowanym rozpędził się do 163 km/h. 36 – latek na 3 miesiące stracił uprawnienia do kierowania. Mężczyzna został także ukarany wysokim mandatem karnym i punktami przypisanymi do wykroczenia.