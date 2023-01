Policjant po służbie zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 09.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant siedleckiej komendy wracając ze służby rozpoznał i zatrzymał poszukiwanego mężczyznę. 36-latek wchodził do sklepu, gdy obok przejeżdżał policjant. Nie spodziewał się zatrzymania przez nieumundurowanego funkcjonariusza. Był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Siedlcach do odbycia prawie 100 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

Policjant Zespołu Wywiadowczego Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego siedleckiej komendy wracając po służbie do domu, na jednej z ulic zauważył, jak do sklepu wchodzi poszukiwany mężczyzna. Zatrzymał się i poczekał na poszukiwanego. Wylegitymował go, zawiadomił dyżurnego komendy i zaczekał na patrol, który sprawdził personalia 36-latka w policyjnych systemach.

Potwierdziło się, że zatrzymany powinien przebywać w zakładzie karnym, gdyż ma zasądzona zastępczą karę pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę.