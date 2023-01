Policjanci eskortowali ojca z 3-letnim synem do szpitala

Szybkie i skuteczne działania policjantów ruchu drogowego z kłodzkiej komendy powiatowej doprowadziły do szczęśliwego zakończenia bardzo niebezpiecznej sytuacji. Funkcjonariusze wykazali się doświadczeniem i umiejętnościami, eskortując ojca z małym dzieckiem do placówki medycznej. Dzięki skutecznej akcji mundurowych 3-latek, którego życie i zdrowie było zagrożone, bezpiecznie i w krótkim czasie trafił wraz z tatą do szpitala, gdzie udzielona mu została specjalistyczna pomoc medyczna.