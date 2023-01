Dąbrowscy policjanci transportowali chore półtoraroczne dziecko do szpitala Data publikacji 09.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z dąbrowskiej drogówki pomogli szybko dotrzeć do szpitala matce z córką, która traciła oddech. Z uwagi na stan zagrażający życiu dziecka oraz natężenie ruchu mundurowi przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych zapewnili bezpieczny i szybki dojazd do dąbrowskiego szpitala. Dzięki reakcji policjantów półtoraroczna dziewczynka wymagająca interwencji medycznej, trafiła pod opiekę specjalistów.

W swojej codziennej służbie policjanci spotykają się z różnymi sytuacjami, w których zawsze kierują się troską o życie i zdrowie ludzi. Tak też było w tym przypadku.W sobotę, 07.01.2023 roku, około godz. 19.30, mundurowi z referatu ruchu drogowego dąbrowskiej jednostki Policji pełnili służbę na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. W trakcie trwania pomiaru prędkości kierujących, poruszających się drogą krajową nr 73 w miejscowości Żelazówka, podjechał do nich samochód, z którego wybiegła kobieta trzymająca na rękach dziecko. Kobieta poinformowała, że jedzie w kierunku szpitala, ale jej dziecko traci oddech i prosi o pomoc funkcjonariuszy. Z uwagi na stan zagrażający życiu dziecka oraz wzmożony ruch na drogach powiatu dąbrowskiego, w celu szybkiego oraz bezpiecznego dotarcia dziecka do szpitala, sierż.szt. Wojciech Sajdak i st.post. Adrian Dymon natychmiast podjęli decyzję o przewiezieniu matki z dzieckiem do szpitala. Policjanci przekazali informację dyżurnemu, włączyli sygnały uprzywilejowania i udali się w kierunku ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dzięki pomocy policjantów, kobieta sprawnie i bezpiecznie dotarła na miejsce, gdzie jej półtoraroczna córka uzyskała pomoc specjalistów.