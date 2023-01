Areszty dla trzech sprawców brutalnego pobicia i zarzuty za pomoc w zacieraniu śladów przestępstwa Data publikacji 09.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Bolesławieccy policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o pobicie, którego skutkiem były obrażenia ciała pokrzywdzonego zakwalifikowane, jako ciężkie. Kryminalni ustalili, że oprawcy wykorzystali fakt pobytu mężczyzny poza miejscem zamieszkania i zaatakowali go z ogromną agresją, uderzali oraz kopali po całym ciele, co doprowadziło do konieczności jego natychmiastowej hospitalizacji. Namierzenie sprawców nie było łatwe, ale skuteczne działania funkcjonariuszy i mocny materiał dowodowy, dały podstawę do przedstawienia im zarzutów oraz tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Grozić im może kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze pionu kryminalnego z bolesławieckiej jednostki Policji, w wyniku skutecznych działań operacyjnych, ustalili i namierzyli osoby mogące mieć bezpośredni związek z brutalnym pobiciem, do którego doszło w Wigilię 24 grudnia 2022 roku. Pokrzywdzony w tej sprawie mężczyzna, w związku z doznanymi obrażeniami ciała, wymagał natychmiastowej hospitalizacji i interwencji chirurgicznej.



Sprawcy wykorzystali fakt pobytu swojej ofiary poza miejscem zamieszkania i zaatakowali mężczyznę. Działając wspólnie i w porozumieniu z dużą agresją uderzali oraz kopali pokrzywdzonego. Doprowadzili w ten sposób do wielu ran i urazów ciała. Działania napastników były na tyle silne, że pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.



Z uwagi na fakt, że żaden z podejrzanych nie posiadał na terenie powiatu bolesławieckiego stałego miejsca pobytu, kryminalni musieli wykonać szereg różnego rodzaju działań operacyjnych, aby ustalić ich aktualne miejsca pobytu. Okazali się nimi mężczyźni w wieku od 25 do 44 lat. Byli oni całkowicie zaskoczeni zatrzymaniem przez policjantów, jak i jego powodem.



Zarzuty w tej sprawie usłyszał również gospodarz domu, w którym doszło do całej sytuacji. 41-letni mieszkaniec Bolesławca odpowie za zacieranie śladów pobicia i niezawiadomienie o przestępstwie. Grozić mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.



Kierunek działania policjantów i prokuratorów był jeden, doprowadzić podejrzanych o pobicie przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, aby sąd mógł zastosować wobec sprawców izolacyjny środek zapobiegawczy. Na podstawie materiału dowodowego, zawierającego między innymi potwierdzenie urazów, które doprowadziły do ciężkich obrażeń u poszkodowanego, wszyscy trzej zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Teraz grozić im może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

