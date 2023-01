Policjanci zaopiekowali się zagubioną kobietą Data publikacji 09.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj "Pomagamy i chronimy” to nie tylko motto polskiej Policji, ale misja, którą funkcjonariusze wypełniają z dumą. Przekonała się o tym 22-latka, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i o pomoc zwróciła się do oławskich policjantów.

W czwartek 5 stycznia bieżącego roku, przed godziną 21:00, do oławskich policjantów zgłosiła się obywatelka Ukrainy. Młoda kobieta potrzebowała pomocy, dlatego swoje kroki skierowała do najbliższej komendy powiatowej. Chociaż przebywała ona w Polsce od kilku miesięcy, nie potrafiła przełamać bariery językowej i miała problemy z komunikowaniem się. Niemniej jednak funkcjonariuszom szybko udało się z nią porozumieć i ustalić, co się stało.

Okazało się, że 22-latka znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i nie miała gdzie mieszkać. Kobieta, którą w nasze strony przygnał konflikt toczący się za wschodnią granicą, nie miała pieniędzy na powrót w rodzinne strony, jak się okazało nie miała również gdzie spędzić kolejnej nocy bez ciepłego posłania.

Policjanci przy współpracy z lokalnym samorządem wskazali kobiecie miejsce, w którym mogła spędzić nie tylko najbliższą noc, ale również kolejne dni. 22-latka otrzymała także ciepły posiłek, po którym została przewieziona do tymczasowego lokum znajdującego się na terenie gminy Oława.

Nie bądźmy obojętni na ludzkie problemy i krzywdę. W każdej sytuacji, gdy widzimy osobę, która jest zagubiona bądź czuje się niepewnie, warto po prostu podejść do niej i zapytać, czy możemy w czymś pomóc. Bądźmy po prostu ludźmi.