Podziękowania z gdyńskiego hospicjum dla policjantów Powrót Generuj PDF Drukuj Gdyńscy policjanci otrzymali podziękowania za dary przekazane podopiecznym z Hospicjum dla Dzieci „Bursztynowa Przystań”. Coroczna akcja Niebieskiego Mikołaja została doceniona, co sprawiło wśród funkcjonariuszy dużo satysfakcji i chęci do dalszych działań.

Policjanci z garnizonu gdyńskiego co roku organizują zbiórkę darów dla podopiecznych z dziecięcego hospicjum. Zbiórka trwała do 6 grudnia, aby w tym szczególnym, przedświątecznym czasie, obdarować dzieci prezentami. Mundurowi założyli symboliczne, niebieskie czapki mikołajkowe i w ramach akcji „Niebieski Mikołaj” i pojechali do dzieciaków z najbardziej potrzebnymi dla nich rzeczami.

Działania policjantów również i w tym roku zostały docenione przez Hospicjum dla Dzieci „Bursztynowa Przystań”. Mundurowi przy otrzymali podziękowania za okazaną pomoc. To na pewno sprawi, że w dalszym ciągu z chęcią będziemy angażowali się do takich akcji.