18-letni kierowca nie opanował auta i przeciął rondo Data publikacji 10.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 1200 złotych mandatu i 10 punktów otrzymał kierujący audi, który jadąc z nadmierną prędkością nie opanował pojazdu i przejechał na wprost przez rondo Piłsudskiego w Sulechowie. To młody i niedoświadczony kierujący, który swoim zachowaniem spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za swój „wyczyn” otrzymał mandat i punkty karne. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego w Sulechowie.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sulechowie złożyli zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia przez kierującego audi, który w piątek (6 stycznia) wieczorem przejechał przez rondo Piłsudskiego w Sulechowie na wprost, niszcząc świąteczne dekoracje. Na podstawie przekazanych nagrań z monitoringu miejskiego, sulechowscy policjanci ustalili numer rejestracyjny pojazdu i dotarli do kierującego, którym okazał się 18-letni mieszkaniec Sulechowa. W związku niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu oraz spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjant prowadzący postępowanie ukarał kierującego mandatem w wysokości 1200 złotych, a ponadto na jego konto trafiło dodatkowo 10 punktów karnych. Na nagraniu widać w oddali pieszego, który widząc co dzieje się na drodze zaczyna uciekać. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.

( KWP w Gorzowie Wlkp . / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.72 MB)