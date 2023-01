Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał złodzieja torebki Data publikacji 10.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec Żuromina pracujący na co dzień w sierpeckiej komendzie policji udowodnił, że funkcjonariuszem jest się nie tylko w trakcie służby, ale również poza nią. Dzięki szybkiej reakcji stróża prawa został ujęty 37-letni mieszkaniec Żuromina, który chwilę wcześniej ukradł kobiecie torebkę. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży.

W poniedziałek na jednej z ulic Żuromina skradziono torebkę. Mieszkanka Żuromina stała w miejscu prowadząc rozmowę odstawiła torebkę na chodnik. Wykorzystał tą sytuację młody mężczyzna, zabierając. Zabrał torebkę z zawartością. Na sytuację zareagowała właścicielka i świadkowie, krzycząc „złodziej ukradł torebkę”. W tym czasie ulicą Piłsudskiego przejeżdżał mieszkający w Żurominie funkcjonariusz sierpeckiej policji. Policjant, słysząc krzyki i widząc uciekającego mężczyznę zareagował natychmiast. Zatrzymał samochód i pieszo dogonił złodzieja, który szukał schronienia w pobliskich blokach.

Policjant powiadomił dyżurnego żuromińskiej komendy policji o ujęciu sprawcy kradzieży torebki, a chwilę później przekazał go umundurowanym policjantom. Odzyskano też skradzioną torebkę. Tego samego dnia 37-letni żurominianin usłyszał zarzut kradzieży cudzej rzeczy, do czego się przyznał. Niebawem będzie ponownie odpowiadał przed sądem z popełnione przestępstwo. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.