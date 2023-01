18-latek pod wpływem narkotyków chciał uniknąć kontroli drogowej – ucieczka, pościg i zatrzymanie Data publikacji 10.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet 5 lat pozbawienia wolności – taki wyrok może usłyszeć 18-latek, który za wszelką cenę chciał uniknąć spotkania z policjantami. Młody mężczyzna nie zatrzymał się do rutynowej kontroli trzeźwości. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. Po przejechaniu kilku kilometrów skutecznie zapobiegli dalszej ucieczce kierowcy. Okazało się, że znajdował się pod działaniem narkotyków, nie miał również uprawnień do kierowania pojazdem. Został zatrzymany.

W poniedziałek (2 stycznia) po godzinie 20.00 w miejscowości Torzym, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego kontrolowali stan trzeźwości kierowców w ramach ogólnopolskich działań „Alkohol i narkotyki”. W pewnym momencie 18-latek siedzący za kierownicą osobowego seata, zamiast zwolnić i zatrzymać się do badania przyśpieszył. Reakcja policjantów była natychmiastowa. Wsiedli w radiowóz i ruszyli za uciekinierem, który nie zważał na nadawane sygnały świetlne i dźwiękowe. Po przejechaniu kilku kilometrów funkcjonariuszom udało się wyprzedzić auto, zajechać mu drogę i zmusić tym samym do całkowitego zatrzymania pojazdu. Następnie podbiegli do samochodu, w którym znajdowało się dwóch młodych mężczyzn. Szybko okazało się, co było powodem skrajnie nieodpowiedzialnego i niebezpiecznego zachowania kierowcy. Nie powinien on w ogóle siadać za kierownicę, ponieważ nie miał do tego uprawnień. Mało tego, okazało się, że był pod wpływem narkotyków. Obaj 18-latkowie zostali zatrzymani i doprowadzeni do jednostki Policji, gdzie wykonano z nimi dalsze czynności. Auto zostało zabezpieczone. Kierowca usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Gdy testy laboratoryjne potwierdzą obecność narkotyków w jego organizmie, usłyszy również zarzut kierowania pojazdem pod wpływem środka odurzającego. Stając przed wymiarem sprawiedliwości mężczyzna musi liczyć się z karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.