Szczęśliwy finał poszukiwań 83-latki Data publikacji 10.01.2023 Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 83-latki, która wczoraj po południu wyszła na spacer. Kobieta nie powróciła jednak do miejsca zamieszkania. Seniorka została znaleziona przez policjantów wisznickiego komisariatu na skraju lasu około dwa kilometry od domu. Była wyczerpana i nie potrafiła sama do niego wrócić. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych 83- latka trafiła pod opiekę specjalistów.

Informacja dotycząca zaginięcia 83-letniej mieszkanki gminy Łomazy trafiła do dyżurnego wisznickiego komisariatu wczoraj po godzinie 19.30. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kilka godzin wcześniej kobieta wyszła na spacer do znajdującego się nieopodal lasu. Jednak do wieczora nie powróciła do miejsca zamieszkania. Początkowo bliscy szukali 83-latki na własną rękę, jednak gdy nie przyniosło to rezultatu rodzina zaalarmowała stróżów prawa.

Funkcjonariusze wisznickiego komisariatu natychmiast przystąpili do poszukiwań. Ponieważ istniała realna obawa o zdrowie i życie seniorki liczyła się każda minuta. W działaniach policjantów wspierali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach oraz Koszołach.

Po godzinie 21.00 policjanci odnaleźli zaginioną. Kobieta siedziała pod drzewem, na skraju lasu. Była wyczerpana i przemoczona. Na miejsce wezwana została załoga karetki pogotowia, która zabrała wyziębioną seniorkę pod opiekę specjalistów.