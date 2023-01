Był poszukiwany, teraz odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 10.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną sobotę kartuscy policjanci zatrzymali 35-latka, który okazał się poszukiwany w celu odbycia kary roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Ponadto policjanci podczas kontroli jego samochodu i mieszkania zabezpieczyli 600 gramów marihuany, 2 kg amfetaminy i blisko 800 tabletek MDMA. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania oraz wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. 35-latek najbliższy rok i osiem miesięcy spędzi w areszcie.

W sobotę przed północą (7.01.2023) policjanci z Żukowa zatrzymali do kontroli drogowej volvo, którym podróżował 35-letni mieszkaniec trójmiasta. Podczas czynności okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości przestępstwo. Dodatkowo funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli przy nim 25 gramów amfetaminy oraz 10 sztuk nieznanych tabletek. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do badań na obecność substancji odurzających. Dodatkowo podczas kontroli mieszkania 35-latka policjanci ujawnili i zabezpieczyli w nim 600 gramów marihuany, 2 kilogramy amfetaminy i blisko 800 tabletek MDMA. Zabezpieczone narkotyki zostały przekazane do badań biegłemu sądowemu.

Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do kartuskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania oraz wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Dzisiaj 35-latek będzie przewieziony do aresztu, gdzie spędzi najbliższy rok i osiem miesięcy za wcześniejsze przestępstwo.

