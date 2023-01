Policjanci eskortowali rodzącą kobietę Data publikacji 11.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Łowiccy policjanci z ruchu drogowego eskortowali samochód, którym przewożona była rodząca kobieta. Dzięki pomocy mundurowych, którzy wykazali się dużą empatią w tej niecodziennej sytuacji, rodzice szybko i bezpiecznie dotarli do szpitala.

10 stycznia 2023 roku policjanci z łowickiej drogówki wykonywali czynności na posterunku kontrolnym na obrzeżach Łowicza. Przed godziną 10.00 zatrzymali do kontroli drogowej audi, którego kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość. Za kierownicą znajdował się obywatel Ukrainy. Poddenerwowany kierowca oświadczył, że wiezie rodzącą kobietę do szpitala. Mężczyzna nie znając drogi, prosił policjantów o pomoc w szybkim dotarciu do placówki medycznej. Funkcjonariusze bez wahania podjęli decyzję o eskorcie ciężarnej kobiety tak, by zapewnić jej jak najszybszy i bezpieczny transport. Powiadomili dyżurnego, a następnie z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi pilotowali przyszłych rodziców z Ukrainy do szpitala. Przyszła mama bezpiecznie trafiła pod opiekę lekarzy.