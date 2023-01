Karkołomna ucieczka przed radiowozem Data publikacji 11.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Uciekający policjantom ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie kierujący BMW popełnił szereg wykroczeń i staranował po drodze dwa pojazdy, po czym wylądował na drzewie. Następnie mężczyzna porzucił pojazd i uciekał pieszo, jednak szybko został ujęty przez stróżów prawa. Zatrzymany 35-latek okazał się mieszkańcem powiatu radomskiego. Miał przy sobie narkotyki i był pod ich wpływem. Już usłyszał zarzuty.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie 8 stycznia br. w miejscowości Zerwana podczas patrolu zauważyli samochód marki BMW, którego kierujący nie zastosował się do znaku P-21 „powierzchnia wyłączona”, którą się poruszał. Mundurowi podjęli więc próbę zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej, dając mężczyźnie sygnały świetlno-dźwiękowe. Kierujący jednak je zignorował i z dużą prędkością zaczął uciekać, stwarzając przy tym zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym, wyprzedzanie innych pojazdów na podwójnej linii ciągłej, na oznakowanym skrzyżowaniu i na przejściu dla pieszych, niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, poruszanie się po przeciwległym pasem ruchu.

W pewnym momencie kierowca BMW nie mogąc przejechać ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów zdecydował się na przejazd pomiędzy autobusem komunikacji miejskiej a skodą, uszkadzając oba pojazdy. Policjanci kontynuowali pościg, który zakończył się po około 15 km w Krakowie, kiedy to kierowca BMW utracił panowanie nad kierowanym pojazdem i wjechał w drzewo. Mężczyzna wówczas porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo, ale ta była już krótsza, bo policjanci szybko go dogonili i zatrzymali. Kierowcą BMW okazał się 35-latek z powiatu radomskiego. Tester narkotykowy wykazał, że był on pod wpływem środków odurzających. W jego aucie policjanci znaleźli też śladowe ilości marihuany. Mężczyźnie policjanci zatrzymali prawo jazdy, została mu też pobrana krew do badań celem potwierdzenia zawartości narkotyków w organizmie.

35-latek trafił do policyjnej celi, a kolejnego dnia w komendzie usłyszał zarzuty posiadania narkotyków i niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Odpowie on też za wszystkie popełnione wykroczenia w ruchu drogowym i straci prawo jazdy. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na obecność narkotyków w organizmie mężczyzna usłyszy kolejny zarzut prowadzenia pojazdu pod działaniem środków odurzających.

( KWP w Krakowie / kp)

Film Nagranie z wideorejestratora Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z wideorejestratora (format mp4 - rozmiar 11.31 MB)