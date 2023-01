Policjanci odzyskali kolejnego przywłaszczonego mercedesa

Wartego ponad 300 tysięcy złotych mercedesa pochodzącego z przestępstwa zabezpieczyli policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją z Woli. Operacyjni ujawnili auto w warsztacie samochodowym poza Warszawą. Pojazd trafił już do upoważnionej do odbioru pojazdu osoby.