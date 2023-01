Planujesz sprzedaż internetową? Uważaj na nieuczciwych nabywców Data publikacji 11.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gubińskiego komisariatu otrzymali zgłoszenie o oszustwie przy sprzedaży telewizora. Sprzedawca myśląc, że ma do czynienia z uczciwym kupcem, nic nie podejrzewając wszedł w przesłanego linka i podał dane o które był proszony. Niestety zamiast oczekiwanego zysku stracił ponad 5 tysięcy złotych. Podczas transakcji internetowych zawsze zachowajmy ostrożność.

Cyberprzestęczość przybiera wiele form, a jedną z nich jest oszustwo podczas internetowej sprzedaży towaru. W tym przypadku ofiarami mogą być zarówno sprzedawcy, jak i kupujący. Przestępcy podszywają się pod oficjalną firmę tworząc strony internetowe niemal identyczne z oryginalnymi, czy też udają potencjalnego kupca.

Z takim nieuczciwym kupującym miał do czynienia mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, który na jednym z portali wystawił na sprzedaż telewizor. Jeszcze w tym samym dniu, poprzez komunikator odezwała się do niego kobieta, która oznajmiła, że jest zainteresowana kupnem telewizora i prześle mu za niego pieniądze na konto. Poprosiła go również o przesłanie adresu email. Ten nic nie podejrzewając wysłał go, po czym otrzymał wiadomość zwrotną wraz z linkiem, w który wszedł. Będąc przekierowanym na stronę, gdzie były różne banki do wyboru, wybrał swój, a następnie wpisał wszystkie dane z karty o które był proszony. Będąc przeświadczonym, że tak wygląda procedura sprzedaży, gdy w pewnym momencie wystąpił błąd, wpisał dane z innej karty. O tym, że padł ofiarą oszustwa przekonał się na drugi dzień. Sprawca wziął na jego dane pożyczkę w kwocie 5 tysięcy złotych, które niezwłocznie wypłacił, a także pobrał z drugiego konta 600 złotych.

Mając na względzie powyższą sytuację, zanim zdecydujesz się na sprzedaż towaru poprzez portal aukcyjny zapoznaj się z procedurą działania kupno-sprzedaż, stosuj zasadę ograniczonego zaufania i nigdy nie działaj pod wpływem chwili.

Co zatem powinno wzbudzić czujność:

szybka odpowiedź przesłana poprzez komunikator na złożoną przez ciebie ofertę sprzedaży.

sposób dostarczenia przesyłki sugerowany przez kupującego, a także namowa do skorzystania z proponowanej formy;

pomoc oferowana w przeprowadzeniu transakcji;

propozycja ze strony kupującego co do zorganizowania i pokrycia kosztów dostawy;

przesłanie przez kupującego linka z informacją, iż klikając na niego będzie możliwość odebrania od kupującego pieniędzy za wystawiony towar;

otrzymanie ponaglających pytań dotyczących wykonanych czynności bądź odbioru pieniędzy;

prośba o dane osobowe oraz z karty płatniczej.

Czego NIGDY nie należy robić:

podawać danych z kart płatniczych, czy też danych do logowań bankomatowych;

wchodzić w linki otrzymane za pośrednictwem sms, komunikatora czy też poczty elektronicznej. Kliknięcie w link niewiadomego pochodzenia, może przekierować nas na fałszywą stronę, na której musimy zalogować się do banku i podać kod weryfikacyjny. Może też umożliwić instalację oprogramowania, który przechwytuje poufne dane. Wykonując wszystkie te czynności umożliwiamy dostęp do konta i wypłacenie z niego pieniędzy.

To od ciebie i twojej świadomości zależy czy staniesz się ofiarą oszusta. Pamiętaj, żeby ciągle pogłębiać wiedzę w tym zakresie, bo sprawcy nie poprzestają udoskonalać swoich metod i pojawiają się w najmniej oczekiwanych miejscach.