3 miesiące tymczasowego aresztu dla podejrzanego o zabójstwo

Policjanci z Brodnicy, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, wytypowali podejrzewanego o zabójstwo. Wiele wskazuje na to, że to 31-letni mieszkaniec powiatu. Mężczyzna już usłyszał zarzut i decyzją sądu trafił tymczasowo na 3 miesiące do aresztu.