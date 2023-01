Po służbie zatrzymał przestępcę Data publikacji 11.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas zakupów, w czasie wolnym od służby, policjant z Włocławka zatrzymał agresywnego mężczyznę, który żądając wydania pieniędzy niszczył wyposażenie sklepu. Okazało się, że 27-latek jest recydywistą, dlatego teraz czeka go kara wieloletniego więzienia. Zgodnie z decyzją sądu już trafił do tymczasowego aresztu.

Kilka dni temu (4.01.2023) wieczorem policjant włocławskiego wydziału patrolowo-interwencyjnego usłyszał podczas zakupów w jednym ze sklepów niepokojący hałas. Natychmiast zareagował i podbiegł do miejsca, skąd dochodził, aby ustalić, co się stało. Okazało się, że przy ladzie stał agresywny mężczyzna, który krzyczał do ekspedientki, by wydała mu pieniądze i niszczył znajdujący się tam sprzęt, między innymi kasę fiskalną i terminal płatniczy.

Funkcjonariusz natychmiast obezwładnił napastnika i nie pozwolił mu się oddalić. W jego przytrzymaniu pomogli również inni świadkowie. 27-latek został przejęty przez przybyłych na miejsce policjantów pełniących służbę i przewieziony do komendy.

Następnego dnia funkcjonariusze doprowadzili go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego w sklepie. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności, ale ponieważ jest recydywistą może spędzić w więzieniu nawet 15 lat. Zgodnie z decyzją sądu podejrzany już trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu.