W czasie wolnym od służby zatrzymał sprawcę kradzieży sklepowej Data publikacji 11.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Wydziału Kryminalnego z komisariatu na bydgoskim Błoniu, będąc w sklepie w czasie wolnym od służby, zatrzymał mężczyznę, który wyszedł z placówki handlowej z koszem pełnym zakupów nie uiszczając należności za towar. 33-letni mieszkaniec naszego miasta odpowie za kradzież.

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek (9.01.2023) tuż przed godziną 20.00. Wówczas policjant z Wydziału Kryminalnego komisariatu na bydgoskim Błoniu, będący w czasie wolnym od służby, był jednym ze sklepów przy ulicy Inowrocławskiej w Bydgoszczy. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że chwilę później potwierdziło się, iż policjantem jest się zawsze, również w czasie wolnym od służby.

W placówce handlowej policjant zwrócił uwagę na mężczyznę idącego w stronę wyjścia z koszem pełnym zakupów. W momencie, gdy klient nie zatrzymał się przy kasach, by zapłacić za produkty i opuścił sklep, policjant wybiegł za nim. Tam informując kim jest zatrzymał 33-latka, który nie miał zamiaru zastosować się do poleceń funkcjonariusza. Na nic się to zdało.

Finalnie kryminalny z komisariatu na Błoniu wprowadził bydgoszczanina do jednego z pomieszczeń sklepu i poinformował o całej sytuacji dyżurnego komisariatu, który na miejsce skierował patrol. Skradzione artykuły spożywcze i chemiczne o wartości ponad 1800 złotych zostały odzyskane.

Nieuczciwy klient trafił do policyjnego aresztu, by następnego dnia usłyszeć zarzut kradzieży.

Za tego typu przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.