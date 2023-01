Podziękowania dla sądeckiego policjanta za pomoc w odzyskaniu pieniędzy Data publikacji 11.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Po tym, jak mieszkaniec Sądecczyzny zorientował się, że został oszukany podczas zakupu ciągnika rolniczego przez Internet, zgłosił się do sądeckiej komendy. Dzięki zaangażowaniu w sprawę policjanta Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą mężczyzna bardzo szybko odzyskał połowę straconych pieniędzy, choć był niemal pewien, że będzie to niemożliwe. By wyrazić swoją wdzięczność, przesłał podziękowania do szefa sądeckich policjantów.

9 stycznia br. na skrzynkę mailową Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu wpłynęła wiadomość od mieszkańca Sądecczyzny, który został oszukany. Mężczyzna w grudniu ubiegłego roku zainteresował się kupnem ciągnika rolniczego z ogłoszenia na jednym z portali społecznościowych. Skuszony atrakcyjną ceną nawiązał kontakt ze sprzedającym. Po ostatecznych ustaleniach wpłacił połowę umówionej kwoty, po czym otrzymał informację, że ciągnik należy jeszcze ubezpieczyć przed wysyłką i musi wpłacić pozostałe pieniądze – razem 5300 euro, czyli około 24 tysiące złotych. Kiedy przez dwa tygodnie status przesyłki nie zmieniał się (cały czas była w przygotowaniu), a kontakt ze sprzedającym się urwał, sądeczanin zorientował się, że najprawdopodobniej padł ofiarą oszusta i 4 stycznia br. zgłosił się do sądeckich policjantów. Sprawą zajął się funkcjonariusz Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą – komisarz Jakub Mółka, który zrobił wszystko, by pomóc pokrzywdzonemu mężczyźnie. Mimo że odzyskanie pieniędzy wpłaconych na zagraniczne rachunki po takim czasie niemal graniczyło z cudem, dzięki zaangażowaniu policjanta, już następnego dnia na konto sądeczanina wpłynęło 2650 euro.

Mężczyzna w mailu skierowanym do szefa sadeckich policjantów wyraził wdzięczność za okazaną mu pomoc. Pozdrawiam Pana Komendanta i całą sądecką Policję, a w szczególności Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą. Chcę wyrazić uznanie i podziękowanie za Waszą ciężką pracę i oddanie w służbie, którą dajecie społeczeństwu. Dziękuję sądeckiej Policji i Panu kom. Jakubowi Mółce za zaangażowanie i pomoc w sprawie, która z mojego punktu widzenia była całkowicie stracona, a dokładnie za pomoc w odzyskaniu pieniędzy po nietrafionej i oszukańczej transakcji zakupu poprzez portal internetowy ciągnika rolniczego. – pisał w wiadomości sądeczanin.

Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas zakupów w Internecie

Robiąc zakupy przez Internet zachowajmy ostrożność, ponieważ nie brakuje nieuczciwych sprzedawców, którzy w łatwy i szybki sposób chcą osiągnąć zysk.

Unikajmy robienia zakupów w miejscach publicznych za pomocą tabletu lub smartfona w otwartej sieci internetowej. W ten sposób zmniejszymy ryzyko dostania się naszych danych w niepowołane ręce.

Często zmieniajmy hasła, które wprowadzamy logując się do serwisów internetowych, by zminimalizować ryzyko włamania się na konto i długotrwałego wykorzystania hasła przez osobę, która się pod nas podszywa.

Nie reagujmy na tzw. super okazje i nie poddawajmy się presji czasu. Gdy cena oferowanego produktu jest zbyt niska, może to sugerować, że towar jest podrobiony lub jest to oszustwo.

Uważajmy na fałszywe sklepy internetowe. Zamawiając wybrany przedmiot zwróćmy uwagę na sprzedającego (jak długo widnieje w serwisie, ilu użytkowników korzystało z jego usług, czy ma pozytywne opinie itp.) oraz czytajmy dokładnie opis aukcji i regulamin sklepu, z którego usług zamierzamy skorzystać.

Zanim wpłacimy pieniądze na wskazane konto, rozważmy bezpieczniejszą opcję płatności przy odbiorze.

Gromadźmy całą korespondencję prowadzoną ze sprzedającym, bo w przypadku oszustwa jest ona bezcennym dowodem.

Po otrzymaniu przesyłki koniecznie sprawdźmy, czy towar jest zgodny z zamówieniem. Jeśli nie, należy skontaktować się ze sprzedającym, by wykluczyć ewentualną pomyłkę. Gdy mimo prób nie udaje się to lub, pomimo że odesłaliśmy zakupiony towar, nie otrzymaliśmy zwrotu pieniędzy, poinformujmy o tym fakcie Policję.