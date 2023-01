"Pracowałam kupę lat w banku i byłam pewna, że ja wszystko wiem, a dałam się oszukać"

Posłuchaj historii kobiety, która pracowała w banku, a mimo to padła ofiarą oszustów. Po telefonach o rzekomych przelewach z jej konta, postanowiła zabezpieczyć swoje oszczędności. Za namową fałszywego pracownika banku przelała na jedno konto wszystkie pieniądze i zainstalowała aplikacje do zdalnej obsługi telefonu. W ten sposób dała oszustom dostęp do swojego konta i straciła blisko 9 tysięcy złotych.