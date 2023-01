Uwaga seniorzy! Oszuści znowu są aktywni! Data publikacji 12.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Metody, którymi posługują się oszuści cały czas są modyfikowane. Przestępcy podszywają się pod członków rodziny, policjantów, prokuratorów, a także lekarzy. Zawsze wzbudzają zaufanie u seniora i wywierają presję czasu tak, by rozmówca nie miał chwili namysłu i sposobności do wycofania się. Niestety, właśnie w ten sposób, 83-letnia mieszkanka Brzegu straciła swoje oszczędności. Nie pozwólmy, aby naszych bliskich spotykały takie sytuacje. Przypominajmy im, jak się zachować, gdy zadzwoni do nich oszust.

W środę, 11 stycznia 2023 roku do 83-letniej mieszkanki Brzegu zadzwonił mężczyzna, który podał się za policjanta. Poinformował seniorkę o tym że pieniądze, które przechowuje w domu są zagrożone i jak najszybciej musi je przekazać w ręce policjantów. Według rozmówcy oszuści podszywają się pod pracowników ZUS i Urzędu Skarbowego. Pukają do drzwi seniorów i pod pozorem doręczenia listu poleconego wchodzą do mieszkań i kradną pieniądze. Kobieta cały czas telefonicznie była instruowana przez nieznajomego mężczyznę. Nie przerywając połączenia przekonał ją żeby swoje oszczędności przekazała policjantowi, który za chwilę zapuka do jej drzwi. Cała sytuacja trwała niespełna 30 minut. Kobieta przekazał oszustowi bliski 45 000 złotych.

Policjanci cały czas apelują o ostrożność w kontakcie z osobami, które dzwonią do nas, podszywają się pod przedstawicieli różnych instytucji lub członków rodziny i żądają pieniędzy. Mimo to, zdarzają się seniorzy, którzy dają się oszukać. Ponawiamy apel i prośbę kierujemy do osób młodych. Rozmawiajcie o takich historiach z waszymi rodzicami i dziadkami. Przestrzeżcie ich i przekażcie kilka cennych rad:

Przede wszystkim należy zachować ostrożność - jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze lub policjanta, który mówi, że nasze pieniądze są zagrożone, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Podziel się zaraz tą informacją z bliskimi, nie działaj sam. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.

Aby potwierdzić dane osoby dzwoniącej, najpierw należy rozłączyć połączenie, a dopiero później wybrać numeru alarmowego 112.

Nigdy nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na kontach bankowych.

W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach telefonicznie! NIGDY nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie lub przelanie na inne konta bankowe.

W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich.

Pamiętajcie, że metody którymi posługują się oszuści, cały czas są modyfikowane. Słyszeliśmy już o wielu wariantach oszustw na wnuczka, policjanta czy funkcjonariusza CBŚP, pracownika ZUS i Urzędu Skarbowego. Każda może się różnić. Jednak każda kończy się tak samo. Nasz rozmówca potrzebuje pieniędzy i żąda ich natychmiastowego przekazania bądź przelania na inne konto bankowe.

Uczulcie seniorów, których znacie, że to sygnały które powinny ich zaniepokoić. Niech nigdy nie oddają swoich pieniędzy osobom, których nie znają.