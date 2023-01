Policjant w drodze do komendy zatrzymał poszukiwanego mężczyznę Data publikacji 12.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant w drodze do komendy zauważył mężczyznę, który wyglądem przypominał mu poszukiwanego. Na widok funkcjonariusza tamten najpierw schował się za krzewami, a następnie rozpoczął ucieczkę. 35-latek został obezwładniony i zatrzymany w bezpośrednim pieszym pościgu kilka metrów od drzwi komendy. Policyjna intuicja nie zawiodła. Mężczyzna poszukiwany był do obycia kary dwóch lat pozbawienia wolności.

We wtorek rano, 10 stycznia 2023 roku, starszy aspirant Adam Łuczyński szedł do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, aby rozpocząć służbę, którą na co dzień pełni w wydziale dochodzeniowo - śledczym. Po drugiej stronie ulicy zobaczył mężczyznę, który wyglądem przypominał mu osobę poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Na widok funkcjonariusza przechodzień schował się za krzewami. Gdy policjant poszedł w jego kierunku, tamten zaczął uciekać. Po pościgu mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariusza. Jak się okazało, 35-letni mieszkaniec Żagania był poszukiwany do odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności oraz rozliczenia za kolejne przestępstwa.

Jeszcze tego samego dnia zatrzymany został przewieziony do zakładu karnego. Dzięki zdecydowanemu i profesjonalnemu działaniu policjanta, poszukiwany nie uniknie kary.

(KWP w Gorzowie / mw)