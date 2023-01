Kupił telewizor, a zegarek wziął „w gratisie” Data publikacji 12.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Z wykroczenia dotyczącego kradzieży smartwatcha wartego blisko 500 zł przed jaworskim sądem będzie musiał tłumaczyć się 41-letni mieszkaniec tego miasta. Mężczyzna bowiem przy okazji zakupu telewizora w jednym z miejscowych elektro-marketów postanowił wziąć sobie „w gratisie” zegarek. Moment kradzieży zarejestrował jednak sklepowy monitoring.

Funkcjonariusz Zespołu ds. Wykroczeń jaworskiej jednostki zajmował się sprawą kradzieży zegarka typu smartwatch o wartości 459 zł. Do zdarzenia doszło końcem października ubiegłego roku w jednym z jaworskich sklepów ze sprzętem RTV i AGD. Wizerunek sprawcy został uwieczniony na monitoringu przemysłowym. Widać na nim mężczyznę, który przyszedł do sklepu w celu zakupu telewizora, a przy okazji wziął z kosza wystawowego zegarek, po czym odszedł w inne miejsce, stanął tyłem do kamery i schował go pod kurtkę. Przy kasie mężczyzna zapłacił jedynie za telewizor i ze smartwatchem ukrytym „pod pazuchą”, jakby nigdy nic, opuścił sklep.

Analiza nagrania oraz podjęte w sprawie czynności doprowadziły do wytypowania sprawcy. Policjant prowadzący postępowanie nie miał większych problemów z ustaleniem personaliów złodzieja, ponieważ nie była to pierwsza tego typu kradzież w jego wykonaniu. Sprawcą okazał się 41-letni mieszkaniec Jawora.

Za wykroczenie, które popełnił mężczyzna będzie musiał tłumaczyć się teraz w sądzie.

Policjanci przypominają! Kradzież lub przywłaszczenie dokładnie opisuje art. 119 Kodeksu wykroczeń: „Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Ważnym jest również, że w razie popełnienia wykroczenia sąd może orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Jaworze

asp. szt. Ewa Kluczyńska

tel. 603 039 942