Policjanci zatrzymali 39-latka odpowiedzialnego za zbicie szyby w komendzie Data publikacji 12.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 39-latka podejrzanego o zbicie szyby w wejherowskiej komendzie. Mężczyzna ostatnie noce spędził w policyjnym areszcie. Dziś został doprowadzony do wejherowskiej prokuratury. Niewykluczone, że zostanie tymczasowo aresztowany. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorek, 10.01.2023 roku policjanci w wejherowskiej komendzie usłyszeli dźwięk tłuczonego szkła w rejonie drzwi do budynku. Gdy wybiegli zobaczyć co się stało, okazało się, że mężczyzna młotkiem i kamieniami wybija szybę w drzwiach wejściowych. Dwaj dzielnicowi od razu ruszyli, żeby zatrzymać sprawcę niszczenia mienia. Mężczyzna na widok zbliżających się funkcjonariuszy zaczął uciekać. W tym samym czasie inny dzielnicowy, który zakończył służbę i wyjeżdżał z terenu jednostki, widząc policjantów biegnących za mężczyzną natychmiast do nich dołączył. Sprawca został szybko zatrzymany i doprowadzony do wejherowskiej komendy. Mundurowi zabezpieczyli przy nim młotek.

39-latek został przebadany alkotestem, z uwagi na widoczne silne pobudzenie został także przebadany narkotestem. Testy potwierdziły obecność narkotyków. Ostatnie dwie noce zatrzymany mężczyzna spędził w policyjnym areszcie. Dziś został doprowadzony do wejherowskiej prokuratury. Mężczyzna był już wcześniej notowany za przestępstwa niszczenia mienia. Niewykluczone, że zostanie tymczasowo aresztowany. Za przestępstwo, którego sie dopuścił, grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Gdańsku / mw)