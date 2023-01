Zatrzymany złodziej samochodu Data publikacji 12.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowcę samochodu, który gnał skradzionym audi przez trzy powiaty, zatrzymali wczoraj wspólnie policjanci z Pawłowic i Żor. 31-latek początkowo uciekał skradzionym pojazdem, a później pieszo. Broniąc się przed zatrzymaniem, rzucił w kierunku policjanta m.in. siekierą. Teraz odpowie przed sądem.

Wczoraj, tuż po godzinie 14.00 właściciel komisu samochodowego zgłosił telefonicznie, że klient, któremu wydano kluczyki, celem oględzin pojazdu ukradł go i odjeżdża w kierunku Pawłowic. Mężczyzna, jadąc za sprawcą, podawał mundurowym kierunek, w którym uciekał.

Dyżurny Komisariatu Policji w Pawłowicach natychmiast powiadomił mundurowych z miejscowości ościennych, a do pościgu skierował patrol. Kierowca pędził przez Pawłowice, Warszowice, Krzyżowice w kierunku Żor. Następnie porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Do pościgu włączyły się dodatkowe patrole z Pawłowic i Żor. Policjanci szybko ustalili dalszy kierunek ucieczki i ruszyli za mężczyzną. Gdy na poddaszu stodoły zauważyli zbiega, otoczyli posesję i przystąpili do zatrzymania. Mężczyzna był wyraźnie pobudzony, wyłamywał drewniane elementy stodoły. Gdy zauważył, że jeden z mundurowych wchodzi po drabinie do góry, wpadł w szał i zaczął rzucać w jego stronę wyrwanymi deskami, a także leżącą na poddaszu stodoły siekierą. Policjant, aby uniknąć uderzenia, wykonał unik, a następnie stracił równowagę i spadł z drabiny. W tym czasie mundurowi biorący udział w zatrzymaniu zawęzili miejsce wokół sprawcy, uniemożliwiając mu dalszą ucieczkę. Mężczyzna nie mając już żadnych szans, zeskoczył na zewnątrz, na trawnik, gdzie natychmiast został zatrzymany.

Podczas przeszukania 31-latka policjanci znaleźli przy nim środki narkotyczne w postaci białego proszku, które zostały zabezpieczone do analizy. Stróże prawa, podejrzewając, że 31-latek kierował pod wpływem środków odurzających, wykonali badanie testerem, które wstępnie potwierdziło ich przypuszczenia. W związku z czym, od mężczyzny została pobrana krew do badań.

Zatrzymany złodziej jest znany policjantom, ponieważ był już notowany za kradzież rozbójniczą, rozbój, podrabianie dokumentów, a także posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Teraz odpowie za kradzież pojazdu, kierowanie skradzionym pojazdem znajdując się pod wpływem środków odurzających, posiadanie przy sobie środków narkotycznych. Mężczyzna dopuścił się także naruszenia nietykalności w stosunku interweniujących policjantów przy użyciu siekiery. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.