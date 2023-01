Wór krajanki tytoniowej i kilka tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczone przez lwóweckich kryminalnych Data publikacji 12.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Worek o wadze ponad 16 kg z zawartością krajanki tytoniowej i blisko 3 tysiące sztuk papierosów „domowej produkcji” zabezpieczyli lwóweccy policjanci podczas działań na terenie Gryfowa Śląskiego. Do sprawy został zatrzymany 52-letni mężczyzna. Grozi mu teraz wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do lat 3.

Lwóweccy policjanci z Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą realizowali działania własne dotyczące nielegalnego procederu, w który zaangażowany był jeden z mieszkańców Gryfowa Śląskiego. W środę, 11.01.2023 r., dotarli do jednego z mieszkań tej miejscowości, gdzie jak wynikało z uzyskanej wcześniej przez policjantów informacji, mieszkający tam mężczyzna mógł zajmować się nielegalną działalnością i posiadać papierosy oraz tytoń bez wymaganych znaków akcyzowych. Policyjne działania to potwierdziły.

W mieszkaniu 52-latka policjanci ujawnili worek z krajanką tytoniową o wadze ponad 16 kg i kartonowe pudło zawierające blisko 3 tysiące sztuk papierosów. Mężczyzna poprzez taki proceder mógł narazić Skarb Państwa na prawie 20 tysięcy złotych strat z tytułu podatku akcyzowego.

Jeszcze wczoraj mieszkaniec Gryfowa Śląskiego został przesłuchany i usłyszał zarzut. Odpowie z Kodeksu karnego skarbowego za posiadanie tytoniu i papierosów bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar, który ulega w takiej sytuacji przepadkowi, policjanci zabezpieczyli do postępowania. Mężczyźnie grozi teraz wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do lat 3.