Policjanci uratowali pieniądze 72-latki Data publikacji 12.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki reakcji funkcjonariuszy z 5. komisariatu 72-letnia mieszkanka Lublina nie padła ofiara oszustwa. Do kobiety zadzwoniła fałszywa policjantka i wmówiła jej, że może zostać oszukana. Seniorka, wykonując polecenia, wypłaciła pieniądze z konta i jechała na pocztę zrealizować przelew. Na szczęście szybkie działania mundurowych nie dopuściły do utraty 30 tysięcy złotych.

We wtorek, 10 stycznia 2023 roku do 72-letniej mieszkanki Lublina zadzwoniła oszustka. Kobieta przedstawiła się jako policjantka z „Narutowicza”. W trakcie rozmowy najpierw wypytała pokrzywdzoną o oszczędności, a później oświadczyła, że pieniądze w banku są zagrożone. Według oszustki grupa przestępcza miała podrobić jej dowód osobisty i planować kradzież pieniędzy z konta. By zapobiec utracie środków, musiała całość pieniędzy wypłacić z konta i zanieść na pocztę. Tam miała wykonać przelew na rachunek Policji.

Na szczęście na zachowanie 72-latki zwrócił uwagę mąż. Mężczyzna po jej wyjściu z domu zorientował się, że coś może być nie tak. Jednak nie mógł do niej zadzwonić, ponieważ cały czas rozmawiała z przestępcami. Dlatego skontaktował się z policjantami 5. komisariatu. Mundurowi od razu przystąpili do działań. Podjęte czynności pozwoliły namierzyć emerytkę, gdy już jechała z pieniędzmi na pocztę. Miała przy sobie 30 tysięcy złotych.

Policjanci poszukują teraz oszustów. Jednocześnie apelujemy o rozsądek i podejmowanie przemyślanych decyzji. Przypominamy, że policjanci nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie akcjach, jak również nie proszą o przekazanie gotówki.