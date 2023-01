Straszył przestrzeleniem kolana i żądał pieniędzy - trafił do aresztu Data publikacji 12.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na wniosek Policji puławski sąd aresztował 36-letniego mieszkańca Puław, który strasząc dwóch nastolatków przestrzeleniem kolana zażądał od nich pieniędzy. Młodzi ludzie nie dali się zastraszyć i powiadomili służby. Napastnik został zatrzymany przez kryminalnych, grozi mu kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Wczoraj, 11.01.2023 roku, puławski sąd, na wniosek Policji i prokuratury, aresztował 36-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju z użyciem przedmiotu przypominającego broń palną na dwóch nastolatkach.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w Puławach. Dwóch nastolatków zostało zaczepionych przez nieznanego im mężczyznę, który strasząc ich przedmiotem przypominającym broń, zażądał od nich pieniędzy. Chłopcy nie mieli przy sobie żadnych pieniędzy i taką informację przekazali napastnikowi. Wówczas ten zagroził, że przestrzeli jednemu z nich kolano jeśli pieniądze się nie znajdą. Zażądał, żeby w takim razie przynieśli pieniądze wieczorem.

Nastolatkowie starając się nie prowokować mężczyzny, powoli oddalili się w miejsce, gdzie byli innie ludzie. Mężczyzna przez jakiś czas szedł jeszcze za nimi, usiłując wymusić na nich przyniesienie pieniędzy. Ostatecznie chłopcom udało się dotrzeć do miejsca zamieszkania, skąd powiadomili o całym zdarzeniu Policję.

Na miejsce zostali skierowani policjanci prewencji oraz kryminalni. Szybkie i profesjonalne działania pozwoliły na ustalenie kim jest napastnik. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Puław. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Był agresywny i wulgarny oraz groził zabójstwem jednemu z policjantów. Trafił do policyjnego aresztu.

Po zebraniu materiału dowodowego w sprawie i przesłuchaniu świadków, policjanci przedstawili 36-latkowi zarzut usiłowania dokonania rozboju, wymuszenia rozbójniczego oraz gróźb. Puławianin został przesłuchany i doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował 36-latka na 3 miesiące.