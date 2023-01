Z licznych oszustw uczyniła sobie stałe źródło dochodu. Usłyszała 243 zarzuty Data publikacji 13.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Skierowaniem do sądu aktu oskarżenia wobec 45-latki zakończyła się intensywna praca olsztyńskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, nadzorowana przez prokuraturę. W toku śledztwa ustalono, że kobieta oferowała usługi reklamowe, podszywając się pod przedstawicieli znanego internetowego katalogu podmiotów gospodarczych. Wartość strat, jakie spowodowała, wyceniono na ponad 80 tysięcy złotych. Podejrzana usłyszała łącznie 243 zarzuty dotyczące usiłowania oraz dokonania oszustwa. Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Intensywna praca funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, nadzorowana przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Północ, doprowadziła do wyjaśnienia okoliczności szeregu oszustw. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45-letnia kobieta stworzyła w Internecie stronę, będącą katalogiem i wyszukiwarką podmiotów gospodarczych. Wyglądem, nazwą i formą działania jej strona przypominała inną znaną tego typu platformę. Kobieta następnie oferowała różnym podmiotom gospodarczym umieszczenie w Internecie ich reklamy, podszywając się pod istniejący już od dawna w sieci i nie tylko katalog firm. Jej klienci działali w przekonaniu, że zawierają umowę z innym podmiotem niż faktycznie miało to miejsce. Kobieta faktury pobraniowe za usługi przesyłała kurierem. Jak się okazało, 45-latka z przestępczego procederu uczyniła sobie stałe źródło dochodu. Natomiast zarówno instytucje zainteresowane zamieszczeniem ogłoszenia jak i firma, pod którą się podszywała, wykazywały straty finansowe. Policjanci w toku prowadzonych czynności dotarli do kobiety i zatrzymali ją w kwietniu 2022 roku. Na podstawie obszernego materiału dowodowego kobieta usłyszała 243 zarzuty dotyczące usiłowania oraz dokonania oszustwa, do których się przyznała. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że pokrzywdzone działaniem 45-latki zostało ponad 200 osób z całego kraju, a suma strat została oszacowana na ponad 80 tys. zł. Wobec kobiety zastosowano środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, nakazu powstrzymywania się od prowadzenia działalności gospodarczej, a także zabezpieczenie majątkowe. Za oszustwo zgodnie z kodeksem karnym może grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.