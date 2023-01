Akcja dolnośląskich policjantów na autostradzie A4 wymierzona w kierowców, którzy łamią zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe Data publikacji 13.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W ciągu zaledwie kilku godzin dolnośląscy policjanci ruchu drogowego ujawnili ponad 30 wykroczeń, które popełnili kierujący pojazdami ciężarowymi na odcinku autostrady A4 w rejonie Środy Śląskiej. Większość polegała na niestosowaniu się do zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe, co stanowi jedną z największych bolączek wpływających negatywnie na płynność ruchu na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Aby przeciwdziałać właśnie tego typu zachowaniom, funkcjonariusze zorganizowali wczoraj akcję, podczas której intensywnie kontrolowali kierowców pojazdów ciężarowych. Przypominamy, że niestosowanie się do znaku B-26 (zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe) może skończyć się dla kierującego mandatem w wysokości 1000 złotych i 15 punktami karnymi.

Wszystkie osoby korzystające z dolnośląskiego odcinka autostrady A4 zdają sobie sprawę, jak ogromne natężenie ruchu panuje na tej newralgicznej dla południowej Polski trasie. Codziennie dziesiątki tysięcy różnych pojazdów przemieszcza się po tej arterii, w związku z czym dochodzi na niej do wielu niebezpiecznych sytuacji. Starają się im przeciwdziałać dolnośląscy policjanci, którzy codziennie patrolują tę trasę, dyscyplinując kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Funkcjonariusze mają świadomość, że niektóre ograniczenia infrastrukturalne czy zdarzenia drogowe, mają znaczny wpływ na płynność ruchu na tej drodze szybkiego ruchu. Jednak jednym z czynników, które bardzo negatywnie oddziałują na kwestię płynnego przemieszczania się autostradą, jest niestosowanie się kierujących do zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Dlatego też policjanci ruchu drogowego z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, wrocławskiej komendy miejskiej i średzkiej komendy powiatowej przeprowadzili wczoraj intensywne działania wymierzone w kierowców, którzy łamią przepisy, nie stosując się na znaku B-26 zakazującego wyprzedzania przez samochody ciężarowe.

Mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wspierani przez policyjnego drona, współdziałając ze sobą, namierzali i zatrzymywali do kontroli popełniające wykroczenia osoby. Kierowcy, którzy ignorowali znak B-26, musieli liczyć się z surowymi konsekwencjami swojego zachowania. Przypominamy bowiem, że za to wykroczenie taryfikator przewiduje mandat w wysokości 1000 złotych, a do tego na konto kierowcy trafia 15 punktów karnych.

Policjanci tylko podczas kilku godzin działań ujawnili ponad 30 wykroczeń, z których przeważająca większość polegała na niestosowaniu się przez kierujących pojazdami ciężarowymi do obowiązującego zakazu wyprzedzania. Funkcjonariusze nie ukrywają, że tego typu akcje będą również prowadzone w przyszłości. Wszystko po to, aby wyeliminować z ruchu drogowego niebezpieczne, ale nie ma też co ukrywać, irytujące innych kierujących zachowania.