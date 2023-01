Wyjątkowa aukcja charytatywna - Dzień w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach! Data publikacji 13.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Włączamy się w walkę o wyrwanie małego Mikołaja z rąk SMA! Roczny chłopiec potrzebuje najdroższego leku świata, kosztującego aż 9 milionów zł. Weź udział w wyjątkowej aukcji i wygraj voucher na Dzień w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach! Dla zwycięzcy przygotowaliśmy wiele atrakcji. Wylicytowana kwota w całości zasili zbiórkę na zakup leku ratującego życie Mikołaja. Zapraszamy do licytacji!

Link do licytacji na portalu Facebook: https://www.facebook.com/groups/350142943643118/permalink/567540688570008/

Mikołaj z Wodzisławia Śląskiego kończy dopiero swój pierwszy rok, ale już toczy najcięższy bój – walkę o swoje życie. Malec choruje na rdzeniowy zanik mięśni SMA. Jego jedynym ratunkiem jest terapia genowa tzw. najdroższym lekiem świata, kosztująca aż 9 milionów złotych. Terapia ta od 1 września 2022 r. jest w Polsce refundowana - jednak TYLKO dla dzieci poniżej 6. miesiąca życia, nieleczonych wcześniej w kierunku SMA. Kolejną tragedią Mikołaja jest to, że urodził się dosłownie kilka dni za wcześnie - z tego powodu "wypadł" z refundacji leku...



Jednak jego rodzice wzięli sprawy w swoje ręce i wspólnie z wieloma zaangażowanymi w sprawę osobami prowadzą zbiórkę na leczenie. W ciągu kilku miesięcy zebrano ponad 6 milionów złotych. Niestety czas gra na niekorzyść Mikołaja i niebawem będzie za późno na podanie leku.



Ratunkiem dla chłopczyka możemy być MY!



W charytatywne działania włącza się śląska Policja. Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowej aukcji – do wylicytowania jest voucher na „Dzień w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach”!

Zwycięzca aukcji sam lub z 1-2 osobami towarzyszącymi ( np. z dziećmi) odwiedzi Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, gdzie przygotowaliśmy wiele atrakcji.

W programie przewidziano:

- spotkanie i pamiątkowe zdjęcie z Komendantem Wojewódzkim Policji nadinspektorem Romanem Rabsztynem;

- wizyta w Laboratorium Kryminalistycznym - specjalista z laboratorium zaprezentuje, jak może wyglądać uczestnik spotkania za kilkanaście lat (progresja wiekowa);

- spotkanie z technikiem kryminalistyki - prezentacja specjalistycznego sprzętu do prowadzenia oględzin, pobieranie odcisków palców oraz pamiątkowe zdjęcia uczestników;

- wizyta w Wydziale Ruchu Drogowego - prezentacja radiowozu policyjnej specgrupy SPEED wykorzystywanego m.in. do szybkiego reagowania na niebezpieczne przewinienia piratów drogowych;

- pokaz wyszkolenia i posłuszeństwa psa służbowego prowadzony przez policyjnego przewodnika;

- zwiedzanie Izby Pamięci – swoistego muzeum poświęconego historii funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy zorganizowali podwaliny pod istniejącą dziś Policję;

- dla dzieci: spotkanie i pamiątkowe zdjęcie ze Sznupkiem – maskotką śląskiej Policji;

- upominki ze spotkania dla dzieci i dorosłych.

Opiekunami uczestników będą policjanci Zespołu Prasowego, którzy opowiedzą o niektórych tajnikach pracy służb prasowych „od kuchni” oraz umożliwią uczestnikom nagranie dla radia.



Licytacja trwa od piątku 13 stycznia do środy 18 stycznia godz. 20.00