Kolejne pojazdy w służbie świętokrzyskiej Policji Data publikacji 13.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś na terenie placu alarmowego jednostki przy ulicy Kusocińskiego przekazano do użytkowania 13 nowych radiowozów. To już druga partia pojazdów, która w tym roku trafi do świętokrzyskich policjantów. Samochody będą służyć w jednostkach Policji w Kielcach, Starachowicach, Włoszczowie, Opatowie, Jędrzejowie, Końskich i Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakup zrealizowano dzięki znacznemu wsparciu lokalnych samorządów.

Na dzisiejszej uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta przywitał przybyłych gości. Nie zabrakło obecności przedstawicieli samorządów z Kielc, Starachowic, Włoszczowy, Opatowa, Jędrzejowa, Końskich i Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do sfinansowania przekazanych dziś pojazdów.

10 z nich to nieoznakowane radiowozy KIA Sportage napędzane benzynowymi silnikami o pojemności 1,6 litra i mocy 110 kW. Wartość zakupu to 1 128 150 złotych z czego 600 000 stanowi dofinansowanie od lokalnych samorządów. Trzy pojazdy służbę pełnić będą w Kielcach, po dwa w Jędrzejowie i Opatowie. Samochody te trafią także do Końskich, Włoszczowy i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wśród zakupionych maszyn znalazły się także dwa modele KIA Ceed, które trafią do Kielc i Końskich. To nieoznakowane radiowozy zasilane benzynowymi jednostkami 1,5 o mocy 117,5 kW. Ich wartość wynosi 240 000 złotych z czego dofinansowanie samorządów to 200 000 złotych.

Trzynastym radiowozem, który dziś zasilił flotę świętokrzyskiej Policji jest oznakowana Kia Sportage. Jej wartość to 166 480,50 złotych z czego 65 000 pochodzi z dofinansowania Gminy Mirzec. Pojazd zostanie przekazany do służby w starachowickiej komendzie.

