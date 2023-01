Policjanci zatrzymali mężczyznę, który w parku zaczepiał i groził kobietom bronią, a podczas zatrzymania rzucił nożem w policjanta Data publikacji 13.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mężczyzna groził kobietom nożem na przystanku autobusowym. Został zatrzymany przez krakowskich policjantów. Jak się okazało, tydzień wcześniej w tej samej okolicy 30-latek zaczepił inną kobietę, której groził przedmiotem przypominającym broń palną. Mężczyzna usłyszał szereg zarzutów i grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę, 8 stycznia 2023 roku w godzinach popołudniowych patrol z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który w Parku Tysiąclecia, miał grozić nożem dwóm kobietom. Na przystanku w pobliżu parku policjanci zastali wystraszone kobiety, natomiast mężczyzna zdążył się oddalić w kierunku osiedla. Dysponując rysopisem agresora, funkcjonariusze chcąc go namierzyć, rozpoczęli patrolowanie okolicznego rejonu. O zdarzeniu równocześnie poinformowani zostali kryminalni z Komisariatu Policji VII, którzy kilka minut później przy jednym z bloków na pobliskim osiedlu, namierzyli już mężczyznę odpowiadającego podanemu rysopisowi.

W trakcie próby jego zatrzymania, mężczyzna zachowywał się agresywnie i w pewnym momencie rzucił nożem w jednego z policjantów. Kryminalny z „siódemki” wykazał się refleksem, uchylił się i dzięki temu uniknął zranienia. Agresor zaczął uciekać, jednak został zatrzymany po krótkim pościgu. Podczas zatrzymania nadal był agresywny wobec policjantów i w trakcie szamotaniny podrapał jednego z nich. Finalnie policjanci zatrzymali mężczyznę używając chwytów obezwładniających. Tuż po jego zatrzymaniu na miejscu zjawili się policjanci ze Sztabu, którzy patrolowali rejon w poszukiwaniu mężczyzny i potwierdzili, że odpowiada on opisowi przekazanemu przez napadnięte kobiety. Napastnikiem okazał się 30-letni obywatel Azerbejdżanu. Policjanci podczas zatrzymania zabezpieczyli nóż, a w trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 30-latka ujawnili wiatrówkę.



Podobne zgłoszenie z Parku Tysiąclecia wpłynęło tydzień wcześniej w niedzielę, 1 stycznia 2023 roku. Z relacji wynikało, że młody mężczyzna przysiadł się do kobiety siedzącej na ławce, złapał ją za udo oraz przyłożył do jej głowy przedmiot przypominający pistolet. Wówczas mimo sprawdzenia okolicznego terenu nie udało się namierzyć mężczyzny. Wszczęto zatem dochodzenie poszukując sprawcy.

W toku przeprowadzonych czynności policyjnych okazało się, że sprawcą obu napaści jest ten sam człowiek. 30-latek w Komisariacie Policji VII w Krakowie usłyszał kilka zarzutów. Między innymi naruszenia nietykalności cielesnej kobiety, kierowania gróźb karalnych wobec kilku kobiet, naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, wywierania wpływu na czynności urzędowe poprzez czynną napaść na funkcjonariusza. Podejrzanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

We wtorek, 10 stycznia 2023 roku sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Policjanci podejrzewają, że może być więcej osób pokrzywdzonych przez tego mężczyznę. Apelujemy do tych osób aby zgłosiły do Komisariatu Policji VII w Krakowie w celu złożenia zawiadomienia.

(KWP w Krakowie / sc)

